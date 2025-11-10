Freiburg/Hamburg (ots) -Einer der meistgespielten Künstler im deutschen Radio, Michael Schulte, startet 2026 seine neue "Sanfte Töne, besondere Orte"-Tour quer durch die Republik. In insgesamt 14 Städten wird er von April bis Mai '26 mit seiner "Akustik-Tournee" Songs auf eine noch nie dagewesene Weise auf die Bühne bringen. Der exklusive Pre-Sale läuft aktuell bei Reservix (https://www.reservix.de/tickets-michael-schulte/t7651).Michael Schulte - Mehr als ein Pop-StarMichael Schulte wurde am 30. April 1990 in Eckernförde geboren. Machte sich der Künstler zunächst via YouTube einen Namen, wurde er spätestens 2012 durch die Teilnahme bei The Voice of Germany bekannt und sicherte Deutschland 2018 beim Eurovision Song Contest mit "You Let Me Walk Alone" mit Platz vier eine der besten Platzierungen der letzten Jahre. Mittlerweile zählt er zu den meistgespielten Künstlern im deutschen und europäischen Radio. Er ist mehrfach mit der goldenen Schallplatte prämiert, u.a. für seine Songs "For A Second" und seinen ESC-Titel "You Let Me Walk Alone"."Sanfte Töne, besondere Orte"-Tour 2026 - Live, echt, nahDiese Tour verspricht ein echtes Erlebnis zu werden. Michael Schulte bringt sowohl große Hits als auch brandneue Songs auf Deutschlands Bühnen - in einem Setup, das Nähe und Emotion schafft. Akustik ist das Zauberwort: Mit seiner "Sanfte Töne, besondere Orte"-Tour 2026 bringt Michael Schulte die besondere Unplugged-Atmosphäre zurück auf die Bühne, um seine musikalische Vielseitigkeit neu zu präsentieren. Gemeinsam mit seiner Band interpretiert er seine Songs in einem rein akustischen Gewand - und das in ausgewählten, außergewöhnlichen Locations, die für ein ganz besonderes Live-Erlebnis sorgen. Um die Tour möglichst magisch zu gestalten, wurden - von der Elbphilharmonie bis zum Prinzregententheater - beeindruckende Kulissen gewählt, die mit einem eigens designten Bühnenbild die Konzerte zu außergewöhnlichen Shows werden lassen. Hier vereint sich intimer Club-Charakter mit besonderem Ambiente und lässt leise Töne große Wellen schlagen. Folgende Städte sind mit dabei:- 11.04.2026 | Krayenberggemeinde- 16.04.2026 | Friedrichshafen- 17.04.2026 | Erlangen- 18.04.2026 | Hamburg- 20.04.2026 | Rostock- 21.04.2026 | Bremen- 22.04.2026 | Hannover- 24.04.2026 | Erfurt- 25.04.2026 | Bad Vilbel (bei FFM)- 26.04.2026 | Koblenz- 27.04.2026 | Stuttgart- 29.04.2026 | Stade- 01.05.2026 | Wuppertal- 02.05.2026 | München- 03.05.2026 | MannheimHol dir dein Ticket im aktuellen Pre-Sale exklusiv bei Reservix (https://www.reservix.de/tickets-michael-schulte/t7651)Pressekontakt:Silas PfeiferPresseteam Reservixpresse@reservix.deOriginal-Content von: KonTent Champion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138544/6155498