In unserer Sendung werfen wir diesmal einen Blick nach China: Der Hersteller Changan hat nämlich den Vorverkauf für seine neue Mittelklasse-Limousine gestartet - den elektrischen Deepal L06. Und der hat es aus vielerlei Gründen in sich! Deepal - das ist Changans Elektromarke, die Sie vielleicht von der IAA Mobility kennen. Dort hat das Unternehmen ja erst im September den offiziellen Start auf dem deutschen Markt gefeiert. Hierzulande verkauft Changan ...

