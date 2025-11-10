BELÉM (dpa-AFX) - Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat auf der Weltklimakonferenz in seinem Heimatland Leugnern der Krise den Kampf angesagt. "Es ist jetzt an der Zeit, den Leugnern eine neue Niederlage zuzufügen", sagte der linke Politiker in Belém im Amazonasgebiet. Das Treffen sei eine "Konferenz der Wahrheit", auf der es auch darum gehe, sich der Desinformation zur Klimakrise entgegenzustellen. Unter anderem hatte US-Präsident Donald Trump die Erderwärmung einen "Schwindel" genannt./swe/DP/nas

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.