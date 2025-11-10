Zwei der weltweit größten Rechenzentrum-Entwickler haben in Nvidias Heimatstadt Santa Clara, Kalifornien, Projekte errichtet, die nun voraussichtlich jahrelang leer stehen werden. Der Grund: Das lokale Energieversorgungsunternehmen ist nicht in der Lage, genügend Strom zu liefern. Das Schicksal der ungenutzten Megazentren verdeutlicht das größte Problem des US-Tech-Sektors: Trotz boomender Nachfrage nach Cloud- und KI-Infrastruktur stoßen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
