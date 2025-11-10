Unterföhring (ots) -Olli Schulz stiehlt erfolgreich die Show von Joko Winterscheidt und moderiert am Sonntag (20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn) "Wer stiehlt Olli Schulz die Show?".Und schon jetzt muss sich Original-Moderator Joko auf die nächsten Herausforderinnen und Herausforderer der neuen Staffel vorbereiten. Ab heute startet die Produktion der elften Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" in Berlin, die Florida Entertainment GmbH produziert für 2026 sechs neue Folgen für ProSieben und Joyn.Sie wollen Joko Winterscheidt den Job im Frühjahr 2026 streitig machen: Ex-Tennisprofi Andrea Petkovic, Kabarettist Till Reiners und Musiker Nico Santos. Eine Zuschauerin oder ein Zuschauer quizzt als unberechenbare Wildcard zusätzlich um den einzigartigen Show-Gewinn.Original-Moderator Joko Winterscheidt: "Ob Andrea Petkovic, Till Reiners und Nico Santos mir die Show stehlen können? Ist die Erde eine Kugel? Ich denke ja wohl eher nicht!"So funktioniert "Wer stiehlt mir die Show?"Die Quiz-Kategorien und das Halbfinale sind unterteilt in drei Gewinnstufen. Jokos Herausforderinnen und Herausforderer versuchen hier zu punkten. Nach jeder Gewinnstufe muss eine Kandidatin oder ein Kandidat die Show verlassen. Im Halbfinale kommt es zu einem direkten Duell zwischen den beiden verbliebenen Kandidat:innen, nur eine oder einer zieht ins Finale ein und spielt dort gegen Joko. Die Siegerin oder der Sieger gewinnt im wahrsten Sinne des Wortes die Show und darf "Wer stiehlt mir die Show?" in der nächsten Folge nach den eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten. Joko kämpft dann als Kandidat darum, seine eigene Sendung zurückzugewinnen. Die Finalrunde wird moderiert von Katrin Bauerfeind."Wer stiehlt Olli Schulz die Show?" - Sonntag, 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn"Wer stiehlt mir die Show?" - Staffel 11 mit sechs neuen Folgen im Frühjahr 2026Hashtag zur Show: WSMDSPressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6155503