Frankfurt (ots) -



Sarah Wagenknecht fehlt bei allem Charisma und Intellekt zweierlei: politisches Gespür und echtes Interesse für Menschen und ihre Probleme. Ihr BSW krankte von Beginn an daran, nur Mittel zum Zweck zu sein: eine in Wählerstimmen gegossene Bestätigung, dass die Gründerin mit ihrer Idee einer Politik jenseits von Links, Rechts und Brandmauern richtig liegt. Das Programm liest sich wie eine Ansammlung von Triggerpunkten: anti-woke, pro Russland und contra Brandmauer. Doch während sich der AfD-Höhenflug verfestigte und sich der Zuspruch zu einer rechtsextremen Partei normalisierte, fällt das BSW nur noch mit internen Streitigkeiten auf. Und so dauerpräsent Wagenknecht auch sein mag: In den sozialen Netzwerken und damit bei den Jüngeren kommt sie im Gegensatz zu Alice Weidel, Heidi Reichinnek und Markus Söder kaum vor. Wagenknecht rettet jetzt ihre eigene Marke vor einem möglichen Scheitern des BSW. Ihre Bühnen wird sie weiter finden.



Pressekontakt:



Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222



Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/6155510





© 2025 news aktuell