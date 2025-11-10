© Foto: Matthias Balk - dpaDer Fahrdienstanbieter Grab investiert 60 Millionen US-Dollar in das Startup Vay. Die Technologie könnte autonomes Fahren mit menschlicher Kontrolle verbinden.Der südostasiatische Fahrdienstvermittler Grab Holdings investiert 60 Millionen US-Dollar in das Berliner Startup Vay, das auf ferngesteuertes Fahren spezialisiert ist. Mit dem Investment will Grab seine technologische Basis im Bereich fahrerloser Mobilität stärken. Wie beide Unternehmen am Montag mitteilten, steht die Finanzierung noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen. Sollte Vay bestimmte Entwicklungsziele erreichen, könnte die Summe innerhalb eines Jahres auf insgesamt 410 Millionen US-Dollar steigen. Der Abschluss …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE