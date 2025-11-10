Die Zinsen für Immobilienfinanzierungen haben sich im Oktober weiterhin als stabil erwiesen. Experten, die für das Interhyp-Bankenpanel befragt wurden, gehen bis Jahresende von einer Seitwärtsbewegung aus. Die Mehrheit der Fachleute rechnet für 2026 mit steigenden Bauzinsen. Im Oktober haben sich die Zinsen für Immobilienfinanzierungen nach wie vor auf stabilem Niveau bewegt. Daran dürfte sich Einschätzungen von Marktexperten zufolge kurzfristig auch erst einmal nichts ändern, wie das aktuelle Zinsupdate ...

