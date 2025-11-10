Die Siemens-Tochter Heliox hat in den USA ein neues V2G-Ladegerät auf den Markt gebracht. Die DC-Ladestation mit einer Ladeleistung von bis zu 44 kW richtet sich gezielt an Flottenbetreiber von E-Lkw und Elektrobussen. Das Ladegerät verfügt über ein NEMA-3R-zertifiziertes Gehäuse und ist damit sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich geeignet. Je nach Standort kann dieses an der Wand oder auf einem Sockel montiert werden. Wie bei Gleichstrom-Ladegeräten ...

