Boeing-Management und -Anteilsinhaber müssen einen erneuten Rückschlag verkraften. Nach dem jüngsten Unglück mit einer UPS-Frachtmaschine vom Typ McDonnell Douglas MD-11 hat die US-Luftfahrtbehörde FAA ein vorläufiges Flugverbot für alle Flugzeuge dieses Typs erlassen. Die Boeing-Aktie hat ein negatives Chart-Signal gegeben. In der vergangenen Woche kam es am Flughafen Louisville, Kentucky, zu einer Tragödie. Während des Starts einer 34 Jahre alten MD-11-Frachtmaschine von UPS hatte sich das linke ...

