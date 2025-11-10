Galenica AG / Schlagwort(e): Anleihe

Galenica platziert erfolgreich Anleihe über CHF 250 Millionen



10.11.2025 / 17:55 CET/CEST





Medienmitteilung Galenica hat heute erfolgreich eine festverzinsliche Anleihe über CHF 250 Mio. platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren und einen jährlichen Coupon von 1.08%. Der Erlös der Transaktion wird für die Ablösung der Bridge Finanzierung im Zusammenhang mit der Akquisition der Labor Team Gruppe sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Mit dieser neuen Anleihe reduziert Galenica die kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten und sichert ihre Finanzierung langfristig ab. Die Laufzeit bis 2032 ergänzt die Laufzeiten der ausstehenden Obligationenanleihen von 2026 (CHF 180 Mio., Coupon 1.0%), 2029 (CHF 240 Mio., Coupon 2.35%) und 2031 (CHF 100 Mio., Coupon 1.65%) ideal. Die Emission erfolgt unter der Federführung der UBS als Sole Lead Manager. Die Zulassung der Anleihe zum Handel an der SIX Swiss Exchange wird beantragt. Nächste Termine 22. Januar 2026 Umsatz-Update 2025 der Galenica Gruppe 10. März 2026 Publikation Jahresergebnis 2025 der Galenica Gruppe 21. April 2026 Generalversammlung der Galenica AG

Für ergänzende Auskünfte: Media Relations:

Tel. +41 58 852 85 17

E-Mail: media@galenica.com Investor Relations:

Tel. +41 58 852 85 31

E-Mail: investors@galenica.com

Willkommen im Galenica-Netzwerk!

Die rund 8'000 Mitarbeitenden von Galenica setzen sich täglich ein für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen in der Schweiz. Mit den Apotheken, der Pharmalogistik, unseren Produkten und Dienstleistungen sowie dem Bereich Home Care ist Galenica breit aufgestellt und erfolgreich am Markt positioniert. Wir gestalten das Gesundheitswesen von morgen zusammen mit starken Partnern - und bringen unsere vielseitigen Kompetenzen und die breite Expertise aus dem gesamten Netzwerk dafür ein. Unsere Ambition ist es, die Bedürfnisse von Kundinnen und Patienten im Schweizer Gesundheitsmarkt nahtlos, leistungsstark und persönlich zu erfüllen. Galenica ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX Swiss Exchange, GALE, Valorennummer 36'067'446). Zusätzliche Informationen über Galenica finden Sie auf www.galenica.com .



Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News