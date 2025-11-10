Galenica AG
Galenica hat heute erfolgreich eine festverzinsliche Anleihe über CHF 250 Mio. platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren und einen jährlichen Coupon von 1.08%. Der Erlös der Transaktion wird für die Ablösung der Bridge Finanzierung im Zusammenhang mit der Akquisition der Labor Team Gruppe sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Mit dieser neuen Anleihe reduziert Galenica die kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten und sichert ihre Finanzierung langfristig ab. Die Laufzeit bis 2032 ergänzt die Laufzeiten der ausstehenden Obligationenanleihen von 2026 (CHF 180 Mio., Coupon 1.0%), 2029 (CHF 240 Mio., Coupon 2.35%) und 2031 (CHF 100 Mio., Coupon 1.65%) ideal.
Die Emission erfolgt unter der Federführung der UBS als Sole Lead Manager. Die Zulassung der Anleihe zum Handel an der SIX Swiss Exchange wird beantragt.
Galenica ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX Swiss Exchange, GALE, Valorennummer 36'067'446). Zusätzliche Informationen über Galenica finden Sie auf www.galenica.com.
