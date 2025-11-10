EQS-Ad-hoc: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Personalie

Veränderung im Vorstand: Hendrik Krampe wird neuer CFO von Redcare Pharmacy.



10.11.2025 / 18:31 CET/CEST

Hendrik Krampe wird neuer CFO von Redcare Pharmacy.

Sevenum, die Niederlande, 25. November 2025. Redcare Pharmacy gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat heute beschlossen hat, Hendrik Krampe mit Wirkung zum 1. Dezember 2025 zum Mitglied des Vorstands und Chief Financial Officer (CFO) zu ernennen. Über die Bestellung von Hendrik Krampe wird die jährliche Hauptversammlung im April 2026 im Rahmen ihrer Tagesordnung beraten.