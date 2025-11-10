In Uganda sind die Gründer von GoGo Electric dabei, eines der am schnellsten wachsenden elektrischen BodaBoda-Ökosysteme Afrikas aufzubauen. Paul Gumienny war mit der Kamera vor Ort und hat mit den Unternehmern über das immense Potenzial in Afrika, die eMobility-Eigenheiten vor Ort und Mut zur Eigeninitiative gesprochen. Bodaboda - so werden in Ostafrika die Fahrrad- und Motorradtaxis genannt, die sowohl Menschen als auch Waren durch die Großstädte ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.