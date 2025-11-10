In Uganda sind die Gründer von GoGo Electric dabei, eines der am schnellsten wachsenden elektrischen BodaBoda-Ökosysteme Afrikas aufzubauen. Paul Gumienny war mit der Kamera vor Ort und hat mit den Unternehmern über das immense Potenzial in Afrika, die eMobility-Eigenheiten vor Ort und Mut zur Eigeninitiative gesprochen. Bodaboda - so werden in Ostafrika die Fahrrad- und Motorradtaxis genannt, die sowohl Menschen als auch Waren durch die Großstädte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net