Immer mehr US-Unternehmen können die Zinsen auf ihre Schulden nicht zahlen - die Zahl der "Zombies" ist so hoch wie seit Jahren nicht. Ein Billionenmarkt ist in Gefahr.Die Liste der Zombie-Firmen in den USA wird länger - und mit ihr wächst die Nervosität an der Wall Street. Fast 100 Unternehmen sind im Oktober in die Kategorie der Untoten gerutscht, zeigen Bloomberg-Daten: Sie verdienen zu wenig, um ihre Schulden zu bedienen. Vor allem Firmen, die sich während der Nullzinsjahre mit billigem Geld vollgesogen haben, stehen jetzt am Abgrund. Höhere Zinsen, neue Zölle und explodierende Refinanzierungskosten haben die Kreditblase in Bewegung gesetzt - und sie könnte größer sein, als viele …