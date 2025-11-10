Krypto-Hacks werden bedrohlicher, aber Best Wallet bietet erstklassigen Schutz

Das Jahr 2025 hat im Bereich der Krypto-Hacks einen neuen Rekord erreicht, während die Best Wallet (BEST) als führender Anbieter der sicheren und nicht-verwahrenden Wallets aus der Masse hervorsticht.

Gerade die wachsende Legitimität und das hohe Engagement der Institutionen in der Kryptoindustrie hat auch das Interesse der Hacker wieder wachsen lassen. Daher wurden in diesem Jahr einige der größten Verluste durch Hacks in der Kryptoindustrie berichtet, was die Wichtigkeit eines fortschrittlichen Anlegerschutzes verdeutlicht.

Die Best Wallet zeichnet sich zuerst einmal durch die eigenständige Verwahrung der Assets durch die Nutzer aus. Denn somit erhalten sie die vollständige Kontrolle über ihre Private Keys und somit die Zugangsschlüssel. Darüber hinaus umfasst sie eine Reihe fortschrittlicher Schutzmaßnahmen für Händler wie den bald startenden MEV-Schutz und zahlreiche weitere Sicherheitsverfahren.

Unter anderem deshalb konnte sie mit ihrem Fundraising bisher schon fast 17 Mio. USD erzielen. Für Interessierte, welche sich das Vorverkaufsangebot sichern wollen, verbleibt fortan jedoch nicht mehr viel Zeit. Denn erst kürzlich wurde von dem Team bekannt gegeben, dass der Presale für den BEST-Coin nur noch maximal 18 Tage laufen wird.

Zum aktuellen Zeitpunkt kann der Token für einen Preis in Höhe von 0,025925 USD erworben werden. Allerdings wird der Preis mit dem Nahen des Token Generation Event (TGE) schrittweise erhöht, sodass sich ein frühzeitiges Handeln mehr lohnt. Sobald der mit WLFI vergleichbare Coin von den Kryptobörsen eingeführt wird, könnte er schnell auf vergleichbare Bewertungen explodieren.

Kryptoinvestoren suchen aufgrund der vielen Hacks sicher Alternativen

Die Analysten der Blockchain-Datenplattform Chainalysis haben berichtet, dass im vergangenen Jahr über 303 öffentlich bekannte Krypto-Hacks erfolgt sind. Im Vergleich zum Vorjahr 2023 entspricht dies einer Steigerung um 22,2 %, wobei insgesamt Assets in Höhe von 2,2 Mrd. USD gestohlen wurden, was 7,45 % mehr als im vergangenen Jahr sind.

Quelle: https://www.chainalysis.com/blog/crypto-hacking-stolen-funds-2025/'

Im Jahr 2025 haben die Gefahren für Kryptoinvestoren noch einmal zugenommen. Während der ersten sechs Monate wurden laut Pascal Gauthier, dem Geschäftsführer von Ledger, schon 2,2 Mrd. USD gestohlen. Damit wurde bereits der Gesamtbetrag des Vorjahres übertroffen. Gerade, weil die Kryptowährungen nun eine zunehmende Anerkennung genießen, ist das Ausmaß beispiellos.

Unter anderem wurde zu Beginn des Jahres die Kryptobörse Bybit Opfer eines der größten Hackerangriffe in der Geschichte der Kryptoindustrie. So konnte dabei Ethereum-Coins im Wert von umgerechnet 1,5 Mrd. USD entwendet werden. Laut Berichten steckt dahinter wieder einmal die nordkoreanische Hackgruppe Lazarus, welche besonders raffiniert und organisiert agiert.

Deswegen haben sich auch immer mehr aus der Kryptoindustrie genauer mit der Sicherheit ihrer digitalen Geldbörsen auseinandergesetzt. In diesem Zusammenhang hat sich eine steigende Anzahl von ihnen eine Cold-Storage-Lösung zugelegt, wobei der Markt weltweit auf rund 918,28 Mio. USD kommt.

Bis zum Jahr 2033 wird sogar mit gestohlenen Assets im Umfang von 14,5 Mrd. USD gerechnet, was im Vergleich zum aktuellen Niveau einem Anstieg von 1.479 % entspricht. Schließlich nehmen die Gefahren auch aufgrund der künstlichen Intelligenzen und raffinierterer Vorgehensweisen weiter zu.

Andere setzen hingegen auf nicht-verwahrende Web3-Software wie die Best Wallet, welche die Sicherheit der Selbstverwahrung mit dem Komfort einer Anwendung verbindet. Obwohl sie erst vor rund einem Jahr gestartet wurde, kommt sie deshalb schon auf beachtliche 250.000 monatlich aktive Nutzer und wurde zur bevorzugten Wahl für diejenigen, welche nahtlose Transaktionen mit einer erstklassigen Sicherheitsarchitektur und weiteren Vorteilen suchen.

Best Wallet bietet eine mehrschichtige Sicherheitsarchitektur

Die Best Wallet nutzt mehrschichtige Sicherheitsebenen, mit welchen alle Benutzerinteraktionen geschützt werden. Angefangen von der nicht-verwahrenden Architektur, bei der lediglich die Nutzer selbst auf ihren privaten Zugangsschlüssel zugreifen können.

Dabei verwendet sie auch die MPC-CMP-Technologie von Fireblocks, mit welcher diese sogenannten Private Keys in verschiedene Fragmente aufgeteilt und bei separaten Entitäten verteilt gesichert werden. Auf diese Weise können einzelne Schwachpunkte verhindert werden, was Angriffe für Hacker deutlich uninteressanter gestaltet.

Auf der Zugriffsebene nutzt die Best Wallet eine Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) und eine biometrische Verifizierung, damit sichergestellt werden kann, dass sich nur autorisierte Benutzer anmelden können.

Die Nutzer können auch persönliche Cloud-Wallet-Backups nutzen, um somit einfach ihr Konto wiederherzustellen, was herkömmliche Seed-Phrasen überflüssig macht. Damit ist selbst bei einem Verlust des Gerätes eine Wiederherstellung der digitalen Geldbörse möglich, womit eine der größten Schwachstellen anderer gelöst wird.

In Kürze wird zudem ein erweiterter Betrugsschutz eingeführt, mit welchem verdächtige Aktivitäten schon vor der Ausführung erkannt und blockiert werden können. Auf diese Weise lassen sich unter anderem Phishing-attacken, Scripts zum Leeren von Wallets und andere böswillige On-Chain-Aktivität verhindern.

Für die Transaktionen kommt außerdem ein MEV-Schutz hinzu, der die Nutzer der Best Wallet vor unfairen Praktiken wie Front-Running- und Sandwich-Attacken schützt. Somit können sie bessere Kurse erhalten, da sie nicht mehr Opfer von Preismanipulationen werden, welche ihre Gewinne verringern.

Dieses mehrschichtige Schutzsystem macht die Best Wallet zu einer erstklassigen Lösung für Kryptonutzer und -investoren, womit es eines der besten digitalen Portmonees der gesamten Kryptoindustrie ist. Somit bietet sie die Sicherheit, welche man ansonsten mit den Cold-Storage-Lösungen assoziiert, ohne jedoch die Benutzererfahrung und Zugänglichkeit zu opfern.

So beinhaltet die Best Wallet auch eine eigene dezentrale Börse (DEX), mit welcher die Nutzer direkt innerhalb der eigenen Anwendung Kryptowährungen handeln können. Damit ersparen sie sich die Zeit, die Mühe und die Kosten, welche mit dem Wechsel zwischen den verschiedenen Plattformen verbunden sind. Ebenso können somit zusätzliche Risiken unterbunden werden.

Zertifizierung von WalletConnect validiert die Technologie der Best Wallet

Angesichts der hohen Sicherheit und der hervorragenden Nutzererfahrung ist es nicht verwunderlich, dass die Best Wallet in diesem Jahr die offizielle WalletConnect-Zertifizierung erhalten hat. Diese bekommen ausschließlich die digitalen Geldbörsen, welche die höchsten Standards bezüglich Interoperabilität und Sicherheit erfüllen.

Somit hat die Best Wallet die strengen Tests bezüglich sicherer und zuverlässiger Verbindungen bestanden, was eine nahtlose Kommunikation der Anwendung mit Tausenden von dezentralen Angeboten wie dApps und Netzwerken garantiert, zu denen beispielsweise Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon und weitere zählen.

Best Wallet is now @WalletConnect Certified!



This recognition highlights our commitment to reliable dApp connectivity, clean UX, and trusted infrastructure.



This means faster connections, smoother sign-ins, and a better experience for every user.



We're proud to be part… https://t.co/j52Ey3mEIR pic.twitter.com/jdoTEXHoHU - Best Wallet (@BestWalletHQ) June 30, 2025

Mit dieser Leistung befindet sich die Best Wallet mit ihren technologischen Möglichkeiten und ihrer Zugänglichkeit mittlerweile auf einer Stufe mit etablierten Namen wie MetaMask, Trust Wallet und weiteren.

Ein herausragendes Merkmal neben ihres großen Funktionsumfangs ist jedoch der BEST-Coin, mit welchem Investoren nicht nur die vollumfänglichen Vorteile der Anwendung freischalten, sondern sich auch an dem Wachstum und der Entwicklung partizipieren können.

Derzeit ist der BEST-Coin für Interessierte während des Presales noch mit einem hohen Rabatt unter dem späteren Markteinführungspreis erhältlich. Zudem könnte er sich nach der ersten Listung schnell an vergleichbare Anbieter wie World Liberty Financial angleichen, der schon mit 40 Mrd. USD bewertet wurde, obwohl weniger Dienste bereitgestellt wurden.

Nur noch 18 Tage für den Presale der BEST-Coins

Der BEST-Coin bietet nicht nur eine Beteiligungsmöglichkeit für Investoren, um frühzeitig von den kommenden Entwicklungen zu profitieren. Darüber hinaus handelt es sich bei dem Token um die Hauptwährung des gesamten Ökosystems.

So unterstützt er alle wichtigen Interaktionen innerhalb der App, von ermäßigten Handelsgebühren über die Freischaltung von Staking-Möglichkeiten bis hin zu bald verfügbaren fortschrittlichen Trading-Tools und Sicherheitsfunktionen, wie dem zuvor erwähnten MEV-Schutz und dem Betrugsidentifizierungssystem.

Insgesamt gewährt der BEST-Token einen uneingeschränkten Zugang zu dem Ökosystem der Best Wallet, in welchem alle Funktionen und Ebenen durch ihn miteinander verbunden sind. Aufgrund der künftigen Entwicklungen und des Wachstums, ist davon auszugehen, dass auch die Nützlichkeit, die Nachfrage und der Wert des BEST-Coins entsprechend steigen.

Sofern Sie sich den Best-Coin noch vor der offiziellen Markteinführung innerhalb der 18 Tage des Presales sichern wollen, öffnen Sie die Website dieser oder die App. Zahlen können Sie die BEST-Token mit ETH oder USDT.

Verbinden Sie sich auch mit der Gemeinschaft der Best Wallet auf X, Telegram und Discord, um früh von kurstreibenden Nachrichten wie neuen Funktionen, Listungen und mehr zu erfahren.

Jetzt mehr über die Best Wallet erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.