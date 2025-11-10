STRK Kurs explodiert um 50 % - Analysten sehen Potenzial für Rallye auf 0,80 US-Dollar

Der Kryptomarkt erlebt eine neue Welle der Dynamik. Besonders auffällig: Starknet (STRK). Innerhalb von nur 24 Stunden stieg der Kurs der Kryptowährung um über 50 % und durchbrach den entscheidenden Widerstand bei 0,20 US-Dollar. Analysten sprechen nun von einer möglichen Trendwende - und sehen Chancen auf eine Fortsetzung der Rallye in Richtung neuer Jahreshöchststände.

STRK überwindet langfristigen Widerstand - bullische Signale mehren sich

Der Kurs von Starknet (STRK) legte seit gestern kräftig zu - von 0,14 US-Dollar auf über 0,20 US-Dollar. Damit zählt der Coin heute zu den Top-Performern unter den 100 größten Kryptowährungen. Bereits in den letzten Tagen hatte sich ein Aufwärtstrend abgezeichnet, nachdem der Coin vom langfristigen Support bei 0,10 US-Dollar aus eine Erholung gestartet hatte.

Der heutige Durchbruch ist besonders bedeutend: Seit März 2025 war es STRK nicht mehr gelungen, nachhaltig über 0,20 US-Dollar zu steigen. Mit dem erfolgreichen Ausbruch könnte sich das Momentum nun weiter beschleunigen.

Historisch betrachtet liegt das Allzeithoch des Projekts bei 3,66 US-Dollar (Februar 2024). Nach einem langen Abwärtstrend ist der jüngste Kurssprung das erste klare bullische Signal seit Monaten. Viele Analysten sehen hierin den Start einer größeren Rebound-Rallye.

Makrotrend unterstützt den Altcoin-Sektor

Auch das übergeordnete Marktumfeld spielt Starknet in die Karten. Die jüngsten Zinsentscheidungen der US-Notenbank und das angekündigte Ende der quantitativen Straffung (QT) könnten frisches Kapital in den Altcoin-Sektor bringen.

Gleichzeitig steigt das Interesse an Altcoins wieder: Google-Trends und Social-Media-Daten zeigen, dass Suchanfragen nach neuen Krypto-Investments deutlich zunehmen. Der Fear & Greed Index deutet zudem auf eine Marktphase hin, in der sich Anleger wieder stärker in risikoreichere Assets wagen.

Der bekannte Analyst Captain Faibik sieht bei STRK nun das größte Kurspotenzial seit Monaten. Laut seiner Analyse habe der Coin eine neunmonatige Akkumulationsphase abgeschlossen und stehe kurz davor, eine Major-Trendlinienach oben zu durchbrechen.

Seine Prognose:

"Ein nachhaltiger Ausbruch über die aktuelle Trendlinie könnte STRK in Richtung 0,80 US-Dollarkatapultieren - ein 5X vom aktuellen Niveau."

Allerdings mahnt er, dass der Coin über 0,20 US-Dollar schließen müsse, um die Rallye zu bestätigen. Ein Rückfall darunter könnte den Kurs zurück auf 0,15 oder sogar 0,10 US-Dollar drücken.

PepeNode: Frühphasen-Investoren setzen auf virtuellen Mining-Hype

Während STRK derzeit das Momentum dominiert, richten viele Anleger ihren Blick auf neue Projekte mit langfristigem Wachstumspotenzial - allen voran auf PepeNode (PEPENODE).

Das Projekt befindet sich noch in der Presale-Phase und hat bereits über 2 Millionen US-Dollar eingesammelt. Der Einstiegspreis liegt aktuell bei 0,0011408 US-Dollar pro Coin. Ziel von PepeNode ist es, virtuelles Mining für jeden zugänglich zu machen - ohne physische Hardware oder teuren Energieverbrauch.

Mine-to-Earn: Das Mining der Zukunft

Im Kern basiert PepeNode auf einem "Mine-to-Earn"-System, bei dem Nutzer virtuelle Mining-Rigs erstellen, upgraden und damit passive Erträge generieren können. Die gesamte Infrastruktur läuft über Smart Contracts, die volle Transparenz und Sicherheit gewährleisten.

Weitere Features:

600 % APY Staking-Rendite für frühe Investoren

für frühe Investoren Gamifiziertes Belohnungssystem mit Leaderboard

mit Leaderboard Referral-Programm zur Community-Erweiterung

zur Community-Erweiterung Belohnungen in PEPENODE, PEPE oder Fartcoin

Das Projekt verbindet damit das Community-Potenzial von Memecoins mit einem echten Nutzen, was es von klassischen Meme-Projekten abhebt.

Anleger können direkt über die offizielle PepeNode Website am Presale teilnehmen, indem sie ihre Wallet verbinden und Token kaufen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.