Rom (ots) -Die Preisverleihung der zehnten Ausgabe des Ernesto Illy International Coffee Award, einer Leitveranstaltung der Branche, die jährlich Exzellenz und Nachhaltigkeit in der Kaffeeproduktion würdigt, fand diesjährig im prachtvollen Rahmen des Palazzo Colonna in Rom statt.In diesem Jahr ging die prestigeträchtige Auszeichnung "Best of the Best" an Rwanda, genauer gesagt an die Ngamba Coffee Washing Station - Sucafina S.A., vertreten durch Emmanuel Akiba, für die herausragende Qualität und Nachhaltigkeit ihres Kaffees, der die Geschmacksmerkmale verkörpert, nach denen illycaffé in den verschiedenen Ursprüngen sucht. Zum ersten Mal gewann El Salvador den Publikumspreis "Coffee Lovers Choice", der direkt von Verbraucherinnen und Verbrauchern vergeben wird. Ausgezeichnet wurde Finca Villa Mercedes von Agroindustrial Yaya, vertreten durch Juan Hosé Herrera, was die wachsende internationale Wertschätzung für seine einzigartigen und charakteristischen Kaffees weiter bestätigt."Der Ernesto Illy International Coffee Award ist ein Maßstab für die Förderung von Qualität, Transparenz und Nachhaltigkeit in der Kaffeeproduktion", erklärt Andrea Illy, Chairman von illycaffé. "Die Anerkennung, die den Gewinnern zuteilwird, hat bedeutende Auswirkungen auf die lokalen Gemeinschaften, da sie Produzenten weltweite Sichtbarkeit verschafft und die Einführung umwelt- und sozialverantwortlicher landwirtschaftlicher Praktiken fördert. In einem Sektor, in dem Qualität aus Leidenschaft, Tradition und Innovation entsteht, bleibt die Auszeichnung ein wesentliches Instrument zur Unterstützung des Wachstums und der Wettbewerbsfähigkeit der Produzenten auf internationalen Märkten."Die technische Jury der Ausgabe 2025, bestehend aus international renommierten Expertinnen und Experten - den Fachleuten Carolina Castañeda, Matilde Maria Montero und Philip Schluter, den illy Chef Ambassadors Francesco Apreda, Caterina Ceraudo und Matteo Metullio sowie den Journalisten Luis Manuel Blasco Alis, Pierre de Gasquet und Adriano Sack - wählte den "Best of the Best" anhand strenger Kriterien wie Qualität, Aroma und Nachhaltigkeit. Eine Neuerung in diesem Jahr war die Verbraucherjury, die sich erstmals in den ITA-Airways-Lounges in Rom - in denen illycaffé als Partner vertreten ist - versammelte, um den Coffee Lover's Choice zu vergeben. Für diesen Anlass wurde die Airline-Lounge zu einem Ort des Probierens und Austauschs umgestaltet und zeigte das gemeinsame Engagement zur Förderung italienischer und globaler Exzellenz.An der Zeremonie nahmen Vertreter der weltweiten Kaffee-Wertschöpfungskette sowie Persönlichkeiten aus institutionellen Kreisen teil. Ehrengast war der bekannte Regisseur und Maestro Francis Ford Coppola, der sich unter bekannte Persönlichkeiten aus der Unterhaltungsbranche mischte, darunter Claudia Gerini und Alessandro Borghi.Die zehnte Ausgabe des International Coffee Award, die im Palazzo Colonna ihren Abschluss fand, war reich an bedeutungsvollen Momenten für die 27 Finalisten des Jahres 2025. Die Veranstaltung begann mit einer Audienz bei Papst Leo XIV im Vatikan und wurde durch ein Treffen im Hauptsitz der FAO bereichert, wo führende internationale Experten Themen wie regenerative Landwirtschaft und künstliche Intelligenz behandelten, die als strategische Hebel zur Bewältigung der systemischen Krise der Kaffeeindustrie gelten. Diese Termine boten eine wertvolle Gelegenheit für Dialog und Austausch unter den wichtigsten Akteuren der Lieferkette und stärkten die Verknüpfung von Produktionsexzellenz, Innovation und sozialer Verantwortung.Pressekontakt:https://pressroom.illy.com/Original-Content von: illycaffé S.p.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156803/6155530