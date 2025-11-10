HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen zum dritten Quartal von 79,90 auf 80,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Absatzvolumen bei dem Konsumgüterkonzern werde größer, doch dies passiere auf Kosten der Produktpreise, schrieb Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/tih/he



