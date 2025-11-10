HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LEG auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Analyst Kai Klose wertet es in einer am Montag vorliegenden Studie positiv, dass die Ratingagentur Moody's den Kreditausblick für LEG von "stabil" auf "positiv" angehoben habe - auch wenn das Finanzprofil noch nicht wieder den Stand vor dem zwischenzeitlichen Zinsanstieg erreicht habe./rob/tih/he



