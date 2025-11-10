Die Nutzung des MimbleWimble Extension Blocks (MWEB) bei Litecoin erlebt derzeit einen außergewöhnlichen Höhenflug - in einem Ausmaß, das selbst langjährige Beobachter der Kryptowährungsszene überrascht. Seit seiner Einführung hat sich MWEB still, aber stetig zu einem der wichtigsten technologischen Meilensteine in der Geschichte von Litecoin und möglicherweise Kryptowährungen allgemein entwickelt. Vom Nischen-Feature zum Netzwerk-Treiber Während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de