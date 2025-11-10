Meta rollt ein neues Feature für Whatsapp auf Mac und im Browser aus: Der sogenannte Media-Hub soll es Nutzer:innen ermöglichen, alle kürzlich geteilten Fotos, Videos, Links und Dokumente zentral zu durchsuchen - ohne dafür jeden einzelnen Chat öffnen zu müssen. Empfangene Bilder, Videos, Gifs, Links und Dokumente - alles an einem Ort, durchsuch- und filterbar nach verschiedenen Kriterien. Eine solche Funktion hatte Meta bereits im Mai 2025 für die ...

