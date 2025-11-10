© Foto: Rick Bowmer - dpa

Die Aktie von MP Materials könnte laut der Deutschen Bank zu den großen Gewinnern der Bestrebungen der Trump-Regierung gehören, die Lieferketten für kritische Mineralien zurück in die USA zu holen.Die Bank stuft die Aktie des Seltenen-Erden-Produzenten von Halten auf Kaufen hoch. Analystin Corinne Blanchard erhöhte zugleich das Kursziel von 68 auf 71 US-Dollar. Das entspricht einem Upside-Potenzial von 21 Prozent. Die MP-Materials-Aktie ist in diesem Jahr bereits um gut 276 Prozent gestiegen. Denn rund um den Handelkonflikt zwischen den USA und China wurde das US-Verteidigungsministerium (Pentagon) zum größten Anteilseigner des Unternehmens, was der Aktie starken Rückenwind verlieh. …