© Foto: Alexander Limbach - Zoonar.com/Alexander Limbach

Goldman Sachs sieht im KI-Boom noch viel Potenzial - aber auch Schatten der Dotcom-Ära. Strategen mahnen Investoren, Gewinne zu nutzen und Risiken abzusichern.Goldman Sachs hält den aktuellen Boom rund um künstliche Intelligenz noch nicht für eine gefährliche Blase. Die Bewertungen seien zwar hoch, aber weiterhin von Fundamentaldaten getragen, schreiben die Strategen Dominic Wilson und Vickie Chang in einem aktuellen Bericht. "Robuste Gewinne haben die Aktienmärkte gestützt", betonen sie. Erinnerungen an die Dotcom-Ära Der Vergleich mit dem Internet-Hype der späten 1990er Jahre liegt nahe. Damals führten steigende Verschuldung, sinkende Unternehmensbilanzen und wachsende Marktschwankungen …