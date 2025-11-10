EQS-News: Abu Dhabi Autonomous Week / Schlagwort(e): Vertrag/Produkteinführung

In Zusammenarbeit mit strategischen Partnern kündigt das Abu Dhabi Investment Office die Einführung eines Vertiport-Netzwerks an, um den Betrieb von Lufttaxis zu aktivieren



ABU DHABI, VAE, 10. November 2025 /PRNewswire/ -- Das Abu Dhabi Investment Office (ADIO) hat in Zusammenarbeit mit der General Civil Aviation Authority (GCAA), dem Integrated Transport Centre (Abu Dhabi Mobility), einer Tochtergesellschaft des Department of Municipalities and Transport (DMT), und Abu Dhabi Airports (ADA) das erste Vertiport-Netzwerk ins Leben gerufen, um die Einführung fortschrittlicher Luftmobilität im gesamten Emirat zu unterstützen. Die Initiative ist ein wichtiger Meilenstein für Abu Dhabi in seiner globalen Führungsrolle im Bereich intelligenter und nachhaltiger Mobilität. Die Initiative ist Teil der Strategie des Clusters "Smart and Autonomous Vehicle Industries" (SAVI), die innovationsgetriebene wirtschaftliche Diversifizierung Abu Dhabis durch den Einsatz modernster Technologien, darunter fortschrittliche und nachhaltige Luftmobilitätslösungen, zu unterstützen. Die geplante Vertiport-Infrastruktur wird es elektrischen Senkrechtstart- und -landungsflugzeugen (eVTOL) ermöglichen, strategische Standorte in Abu Dhabi effizient anzufliegen, was nahtloses, emissionsarmes Reisen erleichtert, die Konnektivität verbessert und das Emirat als globalen Vorreiter im Bereich fortschrittlicher urbaner Mobilität stärkt. Das Netzwerk wird mehr als 10 hochmoderne Vertiports umfassen, die in das umfassendere Verkehrssystem von Abu Dhabi integriert sind. Der Zayed International Airport und der Al Bateen Executive Airport wurden als Schlüsselstandorte innerhalb des größeren Netzwerks bestätigt, weitere Standorte und Intercity-Strecken werden in späteren Phasen bekannt gegeben. Abu Dhabi Airports wurde als Hauptinvestor ausgewählt und wird als primärer Umsetzungspartner fungieren. Unterdessen tragen das Integrated Transport Centre (Abu Dhabi Mobility) und die GCAA zur Entwicklung und zum Betrieb des Vertiport-Netzwerks von Abu Dhabi innerhalb eines klaren regulatorischen Rahmens bei und gewährleisten die Einhaltung der höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit, Leistung und Integration. Dies ermöglicht eine nahtlose Abstimmung mit dem Luftraum und den umfassenderen Verkehrssystemen von Abu Dhabi und gewährleistet gleichzeitig die finanzielle Nachhaltigkeit. Das Netzwerk wird wichtige städtische, geschäftliche und touristische Knotenpunkte miteinander verbinden, darunter den Zayed International Airport, den Al Bateen Executive Airport und Yas Island mit Saadiyat und Abu Dhabi Island, und so einen schnellen, sauberen und effizienten Luftverkehr im gesamten Emirat ermöglichen. Jeder Vertiport wird vollständig in das umfassendere Verkehrssystem Abu Dhabis integriert sein, das über Bodentransport- und digitale Infrastruktur verfügt, und zwar durch die intelligenten Systeme des Integrated Transport Centre (Abu Dhabi Mobility) und das Netzwerk der Abu Dhabi Airports, wodurch nahtlose multimodale Verbindungen gewährleistet werden. Seine Exzellenz Saif Mohammed Al Suwaidi, Generaldirektor der GCAA, sagte: "Dieser Schritt in Abu Dhabi baut auf den laufenden Bemühungen der General Civil Aviation Authority auf, die Luftfahrtinfrastruktur des Landes an die strategische Vision der VAE anzupassen, ein fortschrittliches und nachhaltiges Luftmobilitäts-Ökosystem einzuführen. Im Einklang mit ihrem regulatorischen und legislativen Auftrag hat die GCAA moderne regulatorische Rahmenbedingungen entwickelt, die die Integration von eVTOL-Flugzeugen in das Zivilluftfahrtsystem ermöglichen und gleichzeitig die Anpassung bestehender Heliports als Teil einer umfassenden Infrastruktur zur Unterstützung fortschrittlicher Luftmobilitätslösungen erleichtern. "Was wir heute erleben, markiert den Beginn einer neuen Ära, die einen qualitativen Sprung in der Luftfahrtinfrastruktur widerspiegelt und das Engagement der VAE bekräftigt, den globalen Wandel hin zu einer intelligenteren und nachhaltigeren Mobilität anzuführen. In Zusammenarbeit mit ihren Partnern treibt die GCAA diese Transformation weiter voran, indem sie ein flexibles und zukunftsorientiertes regulatorisches Umfeld fördert, das die VAE zu einem der ersten Länder weltweit macht, die fortschrittliche Luftmobilitätssysteme in großem Maßstab betreiben." Seine Exzellenz Badr Al-Olama, Generaldirektor der ADIO, sagte: "Diese strategische Initiative bringt Abu Dhabi an die Spitze der Mobilität der nächsten Generation und verdeutlicht die Kraft der Partnerschaften zwischen der Regierung von Abu Dhabi und dem privaten Sektor bei der Beschleunigung zukünftiger Industrien. Durch die Integration der eVTOL-Infrastruktur in unser Verkehrssystem und die Verankerung dieser Initiative als Teil des SAVI-Clusters beschleunigen wir den Einsatz intelligenter und fortschrittlicher Mobilitätslösungen und festigen gleichzeitig die Position des Emirats als führend in zukunftsweisenden Branchen. "Die Einführung des Vertiport-Netzwerks von Abu Dhabi ist ein strategischer Schritt vorwärts beim Aufbau eines zukunftsfähigen Verkehrssystems, das fortschrittliche Luftmobilitätslösungen integriert. Die Einbindung dieses Systems in die Infrastruktur des Emirats fördert eine bessere Konnektivität, betriebliche Effizienz und emissionsarme Mobilität, verbessert die Lebensqualität und stärkt die Führungsrolle Abu Dhabis im Bereich der fortschrittlichen Luftmobilität." Dr. Abdulla Hamad AlGhfeli, amtierender Generaldirektor des Integrated Transport Centre (Abu Dhabi Mobility), sagte: "Die Entwicklung des Vertiport-Netzwerks von Abu Dhabi ist ein wichtiger Meilenstein für die Gestaltung der Zukunft der urbanen Mobilität. Als Regulierungs- und Strategiebehörde für den integrierten Verkehr im Emirat sorgt das Integrated Transport Centre (Abu Dhabi Mobility) dafür, dass fortschrittliche Luftmobilität in einen klaren Governance- und Betriebsrahmen eingebettet ist, der Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit fördert. Diese Initiative spiegelt die zukunftsorientierte Vision Abu Dhabis für den Verkehr der nächsten Generation wider und stärkt seine globale Position als führender Anbieter intelligenter und nachhaltiger Mobilität." Elena Sorlini, Geschäftsführerin und Vorstandsvorsitzende von Abu Dhabi Airports, sagte: "Als wichtigster Partner für die Umsetzung des Vertiport-Netzwerks in Abu Dhabi wird Abu Dhabi Airports eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Infrastruktur, des Betriebs und der kommerziellen Bereitschaft der fortschrittlichen Luftmobilität im Emirat spielen. Diese Partnerschaft spiegelt unser langfristiges Engagement wider, die Zukunft der Luftfahrt durch Innovation zu erschließen, sowie unsere Schlüsselrolle bei der Integration von Mobilitätslösungen der nächsten Generation in das Verkehrssystem von Abu Dhabi. Wir sind stolz darauf, im Rahmen dieser transformativen Partnerschaft mit ADIO und dem Integrated Transport Centre (Abu Dhabi Mobility) zusammenzuarbeiten, die unsere gemeinsamen Stärken nutzen und die Position Abu Dhabis an der Spitze der fortschrittenen Luftmobilität festigen wird." Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2818622/Abu_Dhabi_Autonomous_Summit.jpg



