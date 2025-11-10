Der Führungswechsel bekräftigt das Engagement von Kymeta, Kunden aus dem Verteidigungssektor und Regierungsbehörden eine robuste mobile Konnektivität zu bieten

REDMOND, Washington, Nov. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kymeta, der weltweit führende Anbieter von mobiler Satellitenkommunikation auf Basis von Metamaterialien-Technologie, gab heute die Ernennung von Manny Mora zum Präsidenten und Chief Executive Officer mit sofortiger Wirkung bekannt. Dieser Führungswechsel markiert eine strategische Beschleunigung der Mission von Kymeta, zuverlässige und widerstandsfähige Konnektivität für Soldaten und missionskritische Betreiber im gesamten US-Verteidigungsministerium und bei verbündeten Regierungen bereitzustellen.

Mora kommt zu Kymeta nach einer 40-jährigen Karriere bei General Dynamics Mission Systems, wo er den Bereich Raumfahrt- und Nachrichtensysteme leitete und die operativen Anforderungen des Verteidigungsministeriums, der Nachrichtendienste, des Heimatschutzministeriums und internationaler Partner unterstützte.

"Während die Verteidigungsindustrie ihre Kommando- und Kontrollinfrastruktur modernisiert, ist Kymeta bestens positioniert, um mobile SATCOM-Lösungen anzubieten, die auch unter anspruchsvollsten Bedingungen funktionieren", sagte die Vorstandsvorsitzende Nicole Piasecki. "Manny Mora bringt die operative Kompetenz und strategische Klarheit mit, um unsere Reichweite zu vergrößern und unsere Rolle als vertrauenswürdiger Partner für Kunden im Bereich der nationalen Sicherheit zu stärken."

Die Produktpalette von Kymeta basiert auf einer proprietären, auf Metamaterialien basierenden Antennentechnologie, die elektronisch gesteuerte Flachbildschirm-Terminals ermöglicht, die nahtlose mobile Multi-Orbit-Konnektivität bieten. Diese Systeme sind auf Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und schnelle Einsatzbereitschaft ausgelegt - wichtige Eigenschaften für die mobilen Einsatzkräfte von heute.

"Es ist mir eine Ehre, Kymeta in einer Zeit zu leiten, in der sichere mobile Konnektivität von entscheidender Bedeutung ist", sagte Mora. "Unsere bahnbrechende Technologie verändert bereits jetzt die Kommunikationswege zwischen Kunden aus dem Verteidigungssektor und Regierungen über verschiedene Anwendungsbereiche hinweg. Mein Schwerpunkt liegt darin, Innovationen voranzutreiben, unsere Präsenz auszubauen und sicherzustellen, dass unsere Lösungen den sich wandelnden Anforderungen unserer Partner im Bereich der nationalen Sicherheit gerecht werden."

Mora tritt die Nachfolge von Rick Bergman an, der diesen Übergang begleitet. Unter Bergmans Führung brachte Kymeta das Terminal Goshawk u8 auf den Markt, stärkte seine Beziehungen zu wichtigen Partnern und erreichte einen bedeutenden Meilenstein im Bereich der Multiband-SATCOM mit einer einzelnen Apertur. Nicole Piasecki fügte hinzu: "Wir danken Rick für seine Führungsarbeit und seine Verdienste."

Die Ankündigung folgt auf die Auswahl von Kymeta als Multi-Orbit-SATCOM-Anbieter für das NEXT GENERATION COMMAND & CONTROL (NGC2) PILOT-Programm der US-Armee, bei dem das Terminal Osprey u8 zum Einsatz kommt, um dezentrale Operationen und eine verbesserte Lageerkennung zu ermöglichen.

Kymeta konzentriert sich weiterhin auf die Bereitstellung softwaredefinierter mobiler SATCOM-Lösungen, die Satelliten- und Mobilfunknetze für eine kontinuierliche Konnektivität integrieren.

