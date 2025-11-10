Der mit Spannung erwartete Aktionärsbrief von Warren Buffett ist da! Die Investment-Legende, Noch-Chef von Berkshire Hathaway, bescheinigte den fast 200 Unternehmen des Beteiligungs-Konglomerats insgesamt "überdurchschnittlich gute Aussichten". Buffett versprach, auch nach dem Jahreswechsel wichtiger Anteilsinhaber zu bleiben. Laut Warren Buffett sollen sich die Aktionäre von Berkshire Hathaway keine Sorgen über seinen bevorstehenden Rücktritt als Vorstandsvorsitzender machen. In seiner möglicherweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
