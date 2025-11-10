Das bahnbrechende neue Diagnosegerät bietet ISPs und Unternehmen 20 Jahre Netzwerkexpertise und ermöglicht es ihnen, die Leistung zu überprüfen, kostspielige Wiederholungsbesuche zu vermeiden und die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Ookla, ein Weltmarktführer im Bereich Konnektivitätsintelligenz, hat heute Speedtest Pulse präsentiert. Dabei handelt es sich um ein neues Netzwerkdiagnosegerät, das Internetdienstanbietern ("Internet Service Providers", ISPs) und Unternehmen eine definitive, smartphonebasierte Validierung und Fehlerbehebung bietet. Speedtest Pulse macht sich die Leistungsfähigkeit von Speedtest® zunutze, einem weltweit anerkannten Goldstandard auf dem Gebiet der Konnektivitätsmessung, und schießt damit eine kritische Lücke in den Werkzeugkästen von Technikern, indem diese auf eine leistungsstarke, skalierbare Lösung zurückgreifen können, die einfach zu bedienen ist und klare, umsetzbare Erkenntnisse liefert.

Speedtest Pulse is a dual-mode network diagnostic tool offering one-tap, smartphone-based validation and troubleshooting, and autonomous testing of network performance and user experience.

Die Markteinführung erfolgt zu einem für die Branche entscheidenden Zeitpunkt. WLAN ist nicht mehr nur ein Gebrauchsgegenstand, sondern eine unverzichtbare Infrastruktur für moderne Haushalte und Unternehmen. Es ist das wichtigste Kriterium zur Beurteilung des Internetdienstes durch die Kunden und bildet das Rückgrat der Unternehmensproduktivität. Mit der explosionsartigen Zunahme vernetzter Geräte und dem Anstieg komplexer reiner WLAN-Netzwerke ist die Sicherstellung einer hochwertigen, konsistenten Erfahrung insbesondere für große Unternehmen, die Hunderte von Standorten verwalten, zu einer großen betrieblichen Herausforderung geworden. Für ISPs ist es von entscheidender Bedeutung, die Netzwerkleistung zum Zeitpunkt der Installation überprüfen und Probleme schnell beheben zu können, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern und die Supportkosten zu senken.

"Dienstleister stellen zwar beeindruckende Geschwindigkeiten für Privathaushalte bereit, aber die Qualität des Kundenerlebnisses wird durch die Leistung des WLANs zu Hause eingeschränkt", so Stephen Bye, President und CEO von Ookla, einem Geschäftsbereich von Ziff Davis. "Bislang mussten Techniker zwischen übermäßig simplen Apps und teuren Expertensystemen wählen. Speedtest Pulse ist die Lösung, auf die die Branche gewartet hat. Wir stellen jedem Techniker das gleiche fortschrittliche Expertenwissen zur Verfügung, auf das 90 der Fortune-500-Unternehmen vertrauen. So erhält er ein leistungsstarkes Tool, mit dem er die WLAN-Qualität in Privathaushalten überprüfen, Probleme vor Ort lösen und das Kundenerlebnis verbessern kann."

Speedtest Pulse vereinfacht komplexe Netzwerkdiagnosen durch zwei zentrale Modi: Active Pulse und Continuous Pulse. Active Pulse ermöglicht es Technikern, neue Installationen sofort zu validieren oder die Ursache eines Netzwerkproblems durch einen einzigen, geführten Test zu lokalisieren ganz gleich, ob das Problem beim eingehenden Internetdienst, beim lokalen WLAN oder bei einem bestimmten Kundengerät liegt. Anschließend übersetzt es diese komplexen Daten in praktische Erkenntnisse und Verbesserungsvorschläge. Am Ende dieses Prozesses wird ein endgültiger Bericht zur Leistung der Netzwerkinstallation erstellt, wodurch die Kundenanforderung nach einem Nachweis der Konnektivität im gesamten Haushalt erfüllt wird. Außerdem beschleunigt Active Pulse die zukünftige Fehlerbehebung, da Support-Teams eine zuverlässige Vergleichsgrundlage erhalten.

Die Markteinführung von Continuous Pulse, einem Testtool, das im Hintergrund läuft, ist für 2026 geplant. In diesem Modus werden Leistungsdaten erfasst, um Basiswerte zu ermitteln, intermittierende Probleme zu identifizieren und Leistungsabfälle zu erkennen, oft noch bevor Benutzer überhaupt bemerken, dass ein Problem vorliegt. Continuous Pulse wurde entwickelt, um den Kreislauf aus schwer reproduzierbaren Problemen und wiederholten Technikerbesuchen zu durchbrechen, der notorisch Ressourcen verschlingt und die Kundenzufriedenheit beeinträchtigt.

"Techniker berichten uns immer wieder, dass ihre Tools ihnen eine Flut von Rohdaten ausgespuckt, aber keine Empfehlungen zur Identifizierung und Lösung von Netzwerkproblemen geliefert haben", so Anssi Tauriainen, SVP of Engineering bei Ookla. "Wir haben Speedtest Pulse als Experten für die Hosentasche entwickelt, der komplexe HF-Daten und Durchsatzmetriken in verwertbare Empfehlungen übersetzt. Damit wird jeder Techniker in die Lage versetzt, das richtige Problem gleich beim ersten Mal korrekt zu lösen."

Durch die Nutzung des unerreichten globalen Netzwerks von Speedtest mit über 15.000 Servern stellt Speedtest Pulse sicher, dass jeder Test unabhängig vom Standort eine zuverlässige und genaue Messung der Last-Mile-Leistung vornimmt. Die mit Speedtest Pulse erfassten Daten werden automatisch in Speedtest Insights integriert, um zentralisierte Leistungs-Dashboards zu erstellen. Außerdem lassen sie sich schnell in bestehende Systeme zum Leistungsmanagement einbinden.

Weitere Informationen zu Speedtest Pulse erhalten Sie unter: https://www.ookla.com/speedtest-pulse/.

Über Ookla

Ookla, ein weltweit führender Anbieter von Konnektivitätsinformationen, vereint das bewährte Fachwissen von Speedtest®, Downdetector®, Ekahau® und RootMetrics®, um unübertroffene Einblicke in Netzwerke und Konnektivität zu liefern. Durch die Kombination von Daten aus verschiedenen Quellen mit branchenführendem Fachwissen wandeln wir Netzwerkleistungsmetriken in strategische, umsetzbare Erkenntnisse um.

Unsere Lösungen versorgen Dienstleister, Unternehmen und Regierungen mit den entscheidenden Daten und Erkenntnissen, die sie benötigen, um Netzwerke zu optimieren, digitale Erlebnisse zu verbessern und die digitale Kluft zu überwinden. Gleichzeitig verbessern wir die realen Erfahrungen von Einzelpersonen und Unternehmen, die auf Konnektivität angewiesen sind, um zu arbeiten, zu lernen und zu kommunizieren. Von der Messung und Analyse der Konnektivität bis hin zur Förderung von Innovationen in der Branche Ookla hilft der Welt, in Verbindung zu bleiben.

Ookla ist ein Geschäftsbereich von Ziff Davis (NASDAQ: ZD), einem vertikal ausgerichteten Digitalmedien- und Internetunternehmen, dessen Portfolio führende Marken in den Bereichen Technologie, Unterhaltung, Shopping, Gesundheit, Cybersicherheit und Martech umfasst.

