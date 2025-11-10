Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 10 novembre/November 2025) - Digicann Ventures Ltd. (the "Issuer") has announced a termination, settlement and release agreement with 3Win Corp. and D-3 Merger Sub Inc. to mutually terminate the business combination agreement dated Sept. 27, 2024.

The Exchange has determined that the Issuer has not met the continued listing requirements as set out in CSE Policy 2, Appendix A section 2.9.

Pursuant to Policy 6 section 2.4, the Issuer may not rely on confidential price protection, nor may the Issuer complete any financing without prior Exchange approval.

In accordance with Policy 3, section 5.1, the .X extension is added to the listed securities of Issuers that the Exchange has deemed to be inactive.

The issuer will resume trading on November 11, 2025.

_________________________________

Digicann Ventures Ltd. (l'« Émetteur ») a annoncé la conclusion d'une entente de résiliation, de règlement et de libération avec 3Win Corp. et D-3 Merger Sub Inc. en vue de la résiliation conjointe de l'entente de regroupement d'entreprises datée du 27 septembre 2024.

La Bourse a déterminé que l'Émetteur ne satisfait pas aux exigences de maintien de la cote énoncées à la section 2.9 de l'annexe A de la Politique 2 de la CSE.

Conformément à la section 2.4 de la Politique 6, l'Émetteur ne peut se prévaloir d'une protection de prix confidentielle ni réaliser de financement sans l'approbation préalable de la Bourse.

Conformément à la section 5.1 de la Politique 3, l'extension .X est ajoutée aux titres cotés des émetteurs que la Bourse a jugés inactifs.

La négociation des titres de l'Émetteur reprendra le 11 novembre 2025.

Issuer/Émetteur : Digicann Ventures Inc. Old symbol/Vieux symbole : DCNN New symbol/ Nouveau symbole : DCNN.X Effective Date/ Date effective : Le 11 NOV 2025

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)