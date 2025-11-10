Dies ist der zweite langfristige Vertrag von Venture Global mit einem spanischen Unternehmen

Es bestehen nun langfristige Verträge über 5,75 MTPA, die Venture Global bis heute für das Jahr 2025 unterzeichnet hat

Heute gaben Venture Global, Inc. (NYSE:VG) und Naturgy den Abschluss eines neuen langfristigen Kaufvertrags ("Sales and Purchase Agreement", SPA) über den Kauf von 1 Million Tonnen per annum (MTPA) Flüssigerdgas ("Liquefied Natural Gas", LNG) von Venture Global über einen Zeitraum von zwanzig Jahren ab 2030 bekannt. Die Vereinbarung stellt den ersten langfristigen Vertrag Spaniens für amerikanisches LNG seit dem ersten Vertrag von Venture Global im Jahr 2018 dar. Bis dato hat Venture Global Spanien mit 35 Ladungen aus seinen Anlagen in Calcasieu Pass und Plaquemines beliefert.

"Es ist eine Ehre für Venture Global, unsere langfristige Partnerschaft mit Spanien durch diese neue Vereinbarung mit Naturgy, einem weltweit führenden LNG-Unternehmen, auszubauen", so Mike Sabel, CEO von Venture Global "Dieser Vertrag wird einen positiven Einfluss auf die Handelsbilanz der USA mit Spanien haben und die Energiesicherheit in der gesamten Region verbessern. Durch unsere unübertroffene Schnelligkeit und Umsetzung ist Venture Global zu einem vertrauenswürdigen, zuverlässigen Lieferanten für den globalen Markt geworden. Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung und die starke wirtschaftliche Dynamik, die wir in den letzten sechs Monaten entwickelt haben, sind Ausdruck des anhaltenden Vertrauens unserer Kunden in unser Unternehmen und der weltweit robusten Nachfrage nach LNG. Venture Global wird diese Nachfrage auch weiterhin mit einer flexiblen, schnellen, erschwinglichen und zuverlässigen langfristigen Versorgung decken."

Über Venture Global

Venture Global ist ein amerikanischer Produzent und Exporteur von preiswertem Flüssigerdgas ("Liquefied Natural Gas", LNG) aus den USA mit einer Produktions-, Bau- oder Entwicklungskapazität von über 100 MTPA. Venture Global begann mit der Produktion von LNG in seiner ersten Anlage im Jahr 2022 und gehört heute zu den größten LNG-Exporteuren in den Vereinigten Staaten. Das vertikal integrierte Geschäft des Unternehmens erstreckt sich auf Vermögenswerte entlang der gesamten LNG-Lieferkette, einschließlich LNG-Produktion, Erdgastransport, Verschiffung und Regasifizierung. Die ersten drei Projekte des Unternehmens, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG und CP2 LNG, sind in Louisiana am Golf von Amerika angesiedelt. Venture Global entwickelt Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung in jeder seiner LNG-Anlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen gemäß Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Exchange Act"). Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie "können", "könnten", "werden", "sollten", "erwarten", "planen", "projizieren", "beabsichtigen", "voraussehen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "anstreben", "Ziel", "fortsetzen", die Verneinung dieser Begriffe oder andere vergleichbare Begriffe identifiziert werden.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen, die mit Risiken, Unsicherheiten und Annahmen über uns einhergehen, können Aussagen über unsere zukünftige Leistung, unsere Verträge, unsere erwarteten Wachstumsstrategien und erwarteten Trends, die sich auf unser Geschäft auswirken, enthalten. Diese Aussagen stellen lediglich Prognosen dar, die auf unseren aktuellen Erwartungen und Einschätzungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse basieren. Es gibt bedeutende Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Diese Faktoren umfassen unseren Bedarf an beträchtlichem zusätzlichem Kapital für den Bau und die Fertigstellung zukünftiger Projekte und damit verbundener Vermögenswerte sowie unsere potenzielle Unfähigkeit, derartige Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu sichern; unsere potenzielle Unfähigkeit, die Kosten für unsere Projekte richtig einzuschätzen, und das Risiko, dass es beim Bau und Betrieb von Erdgasleitungen und Leitungsanschlüssen für unsere Projekte zu Kostenüberschreitungen und Verzögerungen in Verbindung mit der Erlangung behördlicher Genehmigungen, Entwicklungsrisiken, Arbeitskosten, der Nichtverfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte, Betriebsrisiken und anderen Risiken kommt; die Unsicherheit in Bezug auf die Zukunft der globalen Handelsdynamik, internationale Handelsabkommen und die Position der Vereinigten Staaten im internationalen Handel, inklusive der Auswirkungen von Zöllen; unsere Abhängigkeit von unseren EPC und anderen Auftragnehmern für die erfolgreiche Fertigstellung unserer Projekte, inklusive der potenziellen Unfähigkeit unserer Vertragspartner, ihre vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen; verschiedene wirtschaftliche und politische Faktoren, inklusive des Widerstands von Umwelt- oder anderen öffentlichen Interessengruppen oder der fehlenden Unterstützung durch lokale Behörden und Gemeinden, die erforderlich für unsere Projekte ist, was sich negativ auf den Genehmigungsstatus, den Zeitplan oder die gesamte Entwicklung, den Bau und den Betrieb unserer Projekte auswirken könnte; sowie Risiken im Zusammenhang mit anderen Faktoren, die unter "Item 1A. -Risk Factors" unseres Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, der bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, sowie in allen nachfolgenden Berichten, die bei der SEC eingereicht wurden, besprochen werden.

Sämtliche hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und basieren auf Annahmen, die wir zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen erachten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, um spätere Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251110441157/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Investoren:

Ben Nolan

IR@ventureglobalLNG.com

Ansprechpartner für Medien:

Shaylyn Hynes

press@ventureglobalLNG.com