Redmond, WA / ACCESS Newswire / 10. November 2025 / MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), ein Technologievorreiter, der modernste Wahrnehmungslösungen für den Autonomie- und Mobilitätssektor entwickelt, gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung zum Erwerb des Geschäfts und der Vermögenswerte der Scantinel Photonics GmbH, eines Entwicklers von 1550-nm-frequenzmodulierter FMCW-Technologie (FMCW, Frequency-Modulated Continuous Wave), die zunächst für den Einsatz im Nutzfahrzeugmarkt vorgesehen ist, eingegangen ist. Im Zusammenhang mit der Übernahme arbeitet MicroVision mit bestimmten Finanzierungs- und strategischen Partnern zusammen, um die Produktivität und Geschäftsmöglichkeiten zu beschleunigen.

Die Kerntechnologie von Scantinel Photonics wurde mit finanzieller Unterstützung und maßgeblicher Hilfe der Zeiss-Gruppe, einem deutschen Hersteller von optischen Systemen und Optoelektronik, Scania, einem schwedischen Hersteller von Nutzfahrzeugen, und PhotonVentures, einer Deep-Tech-Venture-Capital-Gesellschaft, die sich ausschließlich auf die Schlüsseltechnologie der integrierten Photonik konzentriert und strategischer Partner von PhotonDelta ist, einem niederländischen Vermittler von Fördermitteln für bahnbrechende Innovationsprojekte zur Beschleunigung der Anwendung und Industrialisierung von Photonik-Chips, entwickelt.

"Wir freuen uns sehr über diese Gelegenheit, die FMCW-Technologie von Scantinel Photonics zur Marktreife zu bringen und dabei mit führenden Unternehmen aus dem umfangreichen Photonik-Ökosystem der EU zusammenzuarbeiten", sagte Glen DeVos, Chief Executive Officer von MicroVision. "Aufbauend auf dem starken Fundament und in Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern sehen wir einen klaren Weg zur Bereitstellung einer 1550-nm-FMCW-Lidar-Lösung für Langstreckenanwendungen in einer Vielzahl von Märkten, wobei der Schwerpunkt auf ADAS-Anwendungen für Nutzfahrzeuge und Personenkraftwagen liegt."

DeVos weiter: "Durch diese Übernahme erweitert MicroVision sein Produktportfolio um einen FMCW-Lidar-Sensor mit großer Reichweite, der unsere bestehenden Zeitmesssensoren für große und kleine Entfernungen hervorragend ergänzt. Die unübertroffene Palette an Solid-State-Lidar-Produkten von MicroVision bietet uns umfangreiche Optionen, um die Sicherheits- und Autonomieanforderungen in unseren Zielmärkten zu erfüllen."

Im Oktober 2025 beabsichtigen MicroVision und ein Finanzierungspartner, gemeinsam die Gründung einer neuen deutschen Gesellschaft, der Scantinel GmbH, zu finanzieren, um die FMCW-Technologie und die damit verbundenen Vermögenswerte sowie ein Team von etwa 20 Ingenieuren mit Sitz in Ulm, Deutschland, zu erwerben. Die Parteien gehen davon aus, dass die Transaktion bis Ende 2025 abgeschlossen sein wird, vorbehaltlich bestimmter Abschlussbedingungen, darunter die Genehmigung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

Über MicroVision

MicroVision ist führend bei der weltweiten Einführung innovativer Wahrnehmungslösungen mit dem Ziel, Mobilität und Autonomie sicherer zu machen. Unsere technische Exzellenz mit Sitz in Washington State, Washington, D.C, und Hamburg, Deutschland, ermöglicht uns, integrierte Lidar-Hardware und Wahrnehmungssoftwarelösungen zu entwickeln und anzubieten. Unsere proprietären Technologien verbessern die Sicherheit und Automatisierung in verschiedenen industriellen Anwendungen, darunter Robotik, automatisierte Lagerhäuser und Landwirtschaft, und spielen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung autonomer Systeme. Die Kerntechnologie von MicroVision, die ursprünglich für die Automobilindustrie entwickelt wurde, prägt weiterhin die Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und autonomen Fahrfunktionen. Aufbauend auf unserer langjährigen Erfahrung in der Bereitstellung von Technologien für den Militärbereich umfasst unser Angebot teil- und vollautonome luft- und bodengestützte Sensorsysteme. Mit unseren Solid-State-Lidar-Technologien, darunter MEMS-basierte Langstrecken-Lidar- und Flash-basierte Kurzstrecken-Lidar-Systeme, die in unsere Onboard-Wahrnehmungssoftware integriert sind, verfügt MicroVision über das Know-how, um sichere Mobilität zu ermöglichen.

Wenn Sie nähere Informationen erhalten möchten, besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens unter www.microvision.com, oder Facebook unter www.facebook.com/microvisioninc, und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/microvision/.

MicroVision, MAVIN, MOVIA und MOSAIK sind Marken von MicroVision, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen eingetragenen Marken stehen im Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, darunter solche, die sich auf die Vorteile, den Zeitplan und den Abschluss der Vermögensübernahme beziehen, sowie Aussagen zu Kooperationen, Erwartungen und Beziehungen zu Finanzierungs- und strategischen Geschäftspartnern und Aussagen, die Begriffe wie "erwartet", "glaubt" oder "beabsichtigt" enthalten, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: unsere Fähigkeit, das Angebot zu den erwarteten Bedingungen und zu für uns zufriedenstellenden Bedingungen erfolgreich abzuschließen; die möglichen negativen Auswirkungen auf den Marktpreis unserer Stammaktien aufgrund des Verwässerungseffekts der im Rahmen des Angebots zu verkaufenden Wertpapiere; Kapitalmarktrisiken; unsere Fähigkeit, mit begrenzten Barmitteln operativ zu arbeiten oder bei Bedarf zusätzliches Kapital zu beschaffen; die Marktakzeptanz unserer Technologien und Produkte oder von Produkten, in denen unsere Technologien zum Einsatz kommen; die Nichterfüllung der in unseren Vereinbarungen festgelegten Leistungen durch unsere Geschäftspartner; unsere Fähigkeit, Parteien zu finden, die bereit sind, die von uns für den Kauf oder die Lizenzierung von geistigem Eigentum als angemessen erachteten Beträge zu zahlen; die Nichterfüllung offener Kaufaufträge durch uns oder unsere Kunden; unsere finanziellen und technischen Ressourcen im Vergleich zu denen unserer Wettbewerber; unsere Fähigkeit, mit dem raschen technologischen Wandel Schritt zu halten; staatliche Regulierung unserer Technologien; unsere Fähigkeit, unsere Rechte an geistigem Eigentum durchzusetzen und unsere proprietären Technologien zu schützen; die Fähigkeit, zusätzliche Aufträge zu erhalten und Partnerschaftsmöglichkeiten zu entwickeln; der Zeitpunkt der Markteinführung kommerzieller Produkte und Verzögerungen bei der Produktentwicklung; die Fähigkeit, wichtige technische Meilensteine bei Schlüsselprodukten zu erreichen; die Abhängigkeit von Dritten bei der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf und der Vermarktung unserer Produkte; potenzielle Produkthaftungsansprüche; unsere Fähigkeit, unsere Notierung an der Nasdaq-Börse aufrechtzuerhalten, sowie andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in unseren SEC-Berichten, einschließlich unseres Jahresberichts auf Formular 10-K, unserer Quartalsberichte auf Formular 10-Q und anderer bei der SEC eingereichter Berichte, genannt werden. Diese Faktoren stellen keine vollständige Liste der allgemeinen oder spezifischen Faktoren dar, die uns beeinflussen können. Es sollte beachtet werden, dass andere Faktoren, einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Faktoren und Geschäftsstrategien, jetzt oder in Zukunft von Bedeutung sein können und dass die in dieser Mitteilung genannten Faktoren uns in größerem Umfang als angegeben beeinflussen können. Sofern nicht ausdrücklich durch die Bundeswertpapiergesetze vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, veränderter Umstände oder aus anderen Gründen.

