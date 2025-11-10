EQS-News: Bybit / Schlagwort(e): Miscellaneous

Mantle arbeitet mit Bybit und Backed zusammen, um US-Aktien auf die Onchain zu bringen und damit den Weg für die nächste Billionen-Dollar-Welle von tokenisierten Vermögenswerten zu bereiten



DUBAI, VAE, 10. November 2025 /PRNewswire/ -- Mantle, die hochleistungsfähige Distributions- und Liquiditätsebene für Real-World-Assets (RWAs), gab heute zusammen mit Bybit und Backed eine strategische Zusammenarbeit bekannt, um tokenisierte US-Aktien über xStocks auf die Onchain zu bringen, was einen 24/7-Zugang zu führenden globalen Vermögenswerten direkt innerhalb des Mantle-Ökosystems ermöglicht. Über xStocks können sich Nutzer an tokenisierten Versionen führender Aktien wie NVDAx, AAPLx und MSTRx beteiligen und so traditionelle Finanzwerte nahtlos mit der Kompositionsfähigkeit dezentraler Finanzen verbinden. Die Zusammenarbeit kombiniert die skalierbare Blockchain-Infrastruktur von Mantle, die globale Börsenliquidität von Bybit und das regulierte Tokenisierungs-Framework von Backed, um eine vollständige Onchain-Erfahrung für traditionelle Märkte zu bieten. Nahtlose Integration zwischen CEX und DeFi Zum Start wird Bybit volle Unterstützung für Ein- und Auszahlungen von xStocks über Mantle bieten, sodass die Nutzer ihre Vermögenswerte effizient und sicher zwischen Bybit und dem Mantle Network bewegen können. Diese direkte Brücke zwischen und Chain vereinfacht das Onboarding, fördert die Liquidität und eröffnet Nutzern und Entwicklern neue Möglichkeiten, sich an tokenisierten Märkten zu beteiligen. xStocks-Token, die von Backed in Zusammenarbeit mit regulierten Depotbanken ausgegeben werden, sind 1:1 durch die zugrunde liegenden Wertpapiere gedeckt. Jeder Token spiegelt eine bestimmte Aktie oder einen Vermögenswert wider und bietet ein transparentes, überprüfbares und programmierbares Engagement in führenden globalen Unternehmen. "Tokenisierte Aktien definieren neu, wie traditionelle Märkte mit Blockchain-Technologie interagieren", sagte Emily Bao, Head of Spot bei Bybit. "Bybit ist stolz darauf, die Vision von Mantle zu unterstützen, eine einheitliche, skalierbare Plattform zu schaffen, auf der reale Vermögenswerte auf der Onchain gedeihen können und einem globalen Publikum zugängliche und innovative Finanzlösungen zur Verfügung gestellt werden." Aufbau der Infrastruktur für Onchain-Kapitalmärkte Diese Integration ist ein wichtiger Meilenstein für Mantle, das größte ZK-Proof-gestützte L2-Netzwerk von Ethereum. Durch die Kombination einer modularen Architektur, einer fortschrittlichen Datenverfügbarkeitsschicht und einer kostengünstigen Umgebung ermöglicht Mantle einen sicheren, skalierbaren und kosteneffizienten Zugang zu tokenisierten Aktien und führt TradFi, CeFi und DeFi nahtlos in einem einheitlichen Onchain-Framework zusammen. In Mantle sind tokenisierte Aktien mehr als digitale Repräsentationen, sie werden zu programmierbaren Financial Primitives. Ersteller und Entwickler können diese Vermögenswerte nutzen, um innovative Instrumente zu entwerfen, Real-World- und Krypto-Assets in automatisierte Strategien zu integrieren und die Kapitaleffizienz über Ökosysteme hinweg zu optimieren. "Mit der modularen Architektur von Mantle, dem erstklassigen Technologie-Stack und der Sicherheit auf Ethereum-Niveau, kombiniert mit der Infrastruktur und Reichweite von Bybit, werden tokenisierte Aktien zu einem grundlegenden Baustein für die nächste Welle der Onchain-Finanzierung", sagte Emily Bao, Key Advisor bei Mantle. "xStocks sind ein entscheidender Schritt, um traditionelle Vermögenswerte in zusammensetzbare Bausteine zu verwandeln, die über das Mantle-Ökosystem skaliert werden und die dezentrale Wirtschaft antreiben." "Es braucht mehr als nur Tokenisierung, um TradFi und DeFi zu verbinden; man braucht Infrastruktur und Distribution", fügte David Henderson, Head of Growth bei Backed, hinzu. "Über die Zugänglichkeit hinaus sind xStocks auf Kompositionsfähigkeit ausgelegt. Gemeinsam mit Mantle und Bybit bauen wir die Onchain-Wirtschaft auf, um die Kapitalmärkte nicht nur zu absorbieren, sondern sie zu verbessern." Mantles breitere RWA-Dynamik vorantreiben Diese Zusammenarbeit baut auf der kontinuierlichen Unterstützung von Bybit für das wachsende RWA-Ökosystem von Mantle auf, nachdem in jüngster Zeit Initiativen wie diese durchgeführt wurden: Integration in Anchorage , die eine institutionelle Verwahrung für $MNT anbietet, um den globalen Zugang zu erweitern.

, die eine institutionelle Verwahrung für $MNT anbietet, um den globalen Zugang zu erweitern. Börsennotierung von Moomoo , die $MNT neben Aktien, ETFs und Kryptowährungen für US-Kleinanleger zugänglich macht.

, die $MNT neben Aktien, ETFs und Kryptowährungen für US-Kleinanleger zugänglich macht. Tokenization-as-a-Service (TaaS) , das Institutionen ein konformes End-to-End-Framework für die Tokenisierung und Skalierung von realen Vermögenswerten auf Mantle bietet.

, das Institutionen ein konformes End-to-End-Framework für die Tokenisierung und Skalierung von realen Vermögenswerten auf Mantle bietet. RWA Hackathons & Scholarships fördern Innovationen und stärken Talent-Pipelines, um die konforme Tokenisierung und institutionelle Einführung zu beschleunigen. Vision von Mantle für tokenisierte Märkte vorantreiben Mantle baut die führende Liquiditäts- und Distributionsschicht für tokenisierte weiter aus. Diese Initiative steht im Einklang mit Mantles breiterer Roadmap zur Ausweitung von RWA-Integrationen, zur Erschließung neuer Kapitaleffizienzen und zu kompatiblen DeFi-Strategien in seinem gesamten Ökosystem. Die Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement von Mantle, einen offenen, sicheren und skalierbaren Zugang zu tokenisierten Vermögenswerten zu ermöglichen und den Weg für eine breitere Beteiligung an den globalen Billionen-Dollar-Kapitalmärkten durch Blockchain-Technologie zu ebnen. xStocks sind nicht in den USA oder für US-Staatsbürger erhältlich. Es gelten geografische Einschränkungen. Informationen zu Mantle Mantle positioniert sich als führende Distributionsschicht und Gateway für Institutionen und TradFi, um sich mit Onchain-Liquidität zu verbinden und Zugang zu realen Vermögenswerten zu erhalten, was den Finanzfluss in der realen Welt fördert. Mit mehr als 4 Mrd. USD an gemeinschaftlich genutzten Vermögenswerten kombiniert Mantle Glaubwürdigkeit, Liquidität und Skalierbarkeit mit einer institutionellen Infrastruktur zur Unterstützung einer groß angelegten Einführung. Das Ökosystem ist durch $MNT innerhalb von Bybit verankert und wird durch Kernprojekte wie mETH, fBTC, MI4 und andere erweitert. Ergänzt wird dies durch die Partnerschaften von Mantle Network mit führenden Emittenten und Protokollen wie Ethena USDe, Ondo USDY, OP-Succinct und EigenLayer. Weitere Informationen über Mantle finden Sie im Internet: mantel.xyz Für weitere Social-Media-Updates folgen Sie bitte: Mantle Official X und Mantle Community Channel Informationen zu Backed Backed wurde 2021 gegründet und ist der führende Emittent von konformen tokenisierten Aktien und ETFs, einschließlich der innovativen Produktlinie xStocks . Die Produkte von Backed sind frei übertragbare ERC-20- und SPL-Token, die mit Ethereum und Solana-basierten Plattformen kompatibel sind. Weitere Informationen finden Sie unter https://backed.fi/ Informationen zu Bybit Bybit ist gemessen am Handelsvolumen die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt und bedient eine globale Gemeinschaft von über 70 Millionen Nutzern. Das 2018 gegründete Unternehmen Bybit definiert Offenheit in der dezentralen Welt neu, indem es ein einfacheres, offenes und gleichberechtigtes Ökosystem für alle schafft. Mit einem starken Fokus auf Web3 geht Bybit strategische Partnerschaften mit führenden Blockchain-Protokollen ein, um eine robuste Infrastruktur bereitzustellen und On-Chain-Innovationen voranzutreiben. Bybit ist bekannt für seine sichere Verwahrung, seine vielfältigen Marktplätze, seine intuitive Benutzerfreundlichkeit und seine fortschrittlichen Blockchain-Tools. Das Unternehmen schließt die Lücke zwischen TradFi und DeFi und ermöglicht es Erstellern, Entwicklern und Enthusiasten, das volle Potenzial von Web3 zu erschließen. Entdecken Sie die Zukunft des dezentralen Finanzwesens auf Bybit.com . Für weitere Informationen über Bybit besuchen Sie bitte Bybit Presse

