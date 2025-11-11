Wie Lone Star Funds ("Lone Star") heute mitteilte, hat eine Tochtergesellschaft von Lone Star Real Estate Fund VI, L.P. den Verkauf von drei Mehrfamilienhäusern in Texas an drei verschiedene Käufer abgeschlossen. Die finanziellen Bedingungen dieser Transaktion wurden nicht mitgeteilt.

Das Portfolio besteht aus insgesamt 606 Immobilieneinheiten: einer Wohnpark-Mehrfamilienhausanlage mit 208 Einheiten, erbaut 2004 in Lubbock, Texas, einer Wohnpark-Mehrfamilienhausanlage mit 214 Einheiten, erbaut 2013 in Midland, Texas, sowie einer Wohnpark-Mehrfamilienhausanlage mit 184 Einheiten, erbaut 2004 in Lubbock, Texas.

Lone Star erwarb die Immobilien 2022 und hat seitdem disziplinierte Strategien zum Vermögensmanagement mit Schwerpunkt auf betrieblichen und baulichen Verbesserungen der Immobilien umgesetzt, um die Belegungsquote zu erhöhen und das Wohnerlebnis zu verbessern.

"In dieser Anlage haben wir die Chance erkannt, den Bewohnerinnen und Bewohnern bessere Dienstleistungen, Annehmlichkeiten und insgesamt eine höhere Lebensqualität zu bieten. Diese Transaktion zeigt unseren Anspruch, mit durchdachten Verbesserungen die Entwicklung der Kommunen zu fördern und nachhaltigen Wert zu schaffen", erklärt Jérôme Foulon, Global Head of Commercial Real Estate bei Lone Star.

Die führende Investmentgesellschaft Lone Star berät Fonds, die weltweit in Private Equity, Kredite und Immobilien investieren. Seit 30 Jahren bewältigt das Unternehmen erfolgreich komplexe Herausforderungen. Die Fonds sind erfahrene, wertorientierte Investoren, die unabhängig vom aktuellen Marktumfeld nach Chancen in komplexen Situationen suchen, die durch spezifische strukturelle oder finanzielle Faktoren belastet sind. Unser starkes Team aus erfahrenen Führungskräften und kompetenten Transaktionsexperten bildet ein solides Fundament für erfolgreiche Investitionen und strategische Entscheidungen. Seit der Gründung des ersten Fonds im Jahr 1995 hat Lone Star 25 Private-Equity-Fonds mit Kapitalzusagen in Höhe von insgesamt rund 95 Milliarden US-Dollar aufgelegt. Weitere Informationen zu den Lone Star Funds finden Sie unter www.lonestarfunds.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

