Die erste Folge von Online Poker Millionaires wird am Mittwoch, dem 12. November, auf dem YouTube-Kanal von GGPoker veröffentlicht

GGPoker, der weltweit größte Pokerraum, freut sich, Online Poker Millionaires zu präsentieren, eine neue Doku-Serie, die den Zuschauern einen Einblick in die Welt des Online-Pokers mit hohen Einsätzen gewährt. Der Trailer zur Serie wird am Montag, dem 10. November, auf dem offiziellen YouTube-Kanal von GGPoker veröffentlicht. Die erste Folge mit Alex Theologis wird am Mittwoch, dem 12. November verfügbar sein.

GGPoker Online Poker Millionaires Documentary Series

Beschreibung der Serie

Online Poker Millionaires wird in Zusammenarbeit mit POKERfilms produziert und zeigt, wie die engagiertesten Spieler des Spiels mit einem Laptop, Ehrgeiz und Disziplin echten finanziellen Erfolg erzielen. Online-Poker ist nicht nur ein Spiel für manche kann es ein Weg zum finanziellen Erfolg sein, bei dem bei GGPoker echtes Geld und echte Karrieren aufgebaut werden.

Jede Folge begleitet einen anderen Spieler, der um hohe Einsätze spielt, und beleuchtet die Denkweise, die Routinen und die Motivation, die erforderlich sind, um hinter dem Bildschirm um lebensverändernde Preise zu konkurrieren. In der ersten Folge wird Alex Theologis vorgestellt ein GGMillion$- und WSOP-Champion mit über 9 Millionen Dollar an GGPoker-Turniergewinnen -, der einen unverfälschten Einblick in den Alltag, die Vorbereitung und die Leidenschaft eines der angesehensten Profis im Online-Poker gewährt.

Zeitplan für die Startwoche

Montag, 10. November, um 17:00 UTC 12:00 EST : Offizieller Trailer-Start auf dem YouTube-Kanal von GGPoker: YouTube.com/@GGPoker

: Offizieller Trailer-Start auf dem YouTube-Kanal von GGPoker: YouTube.com/@GGPoker Dienstag, 11. November : GGMillion$ Live-Übertragung Alex Theologis wird um 18:15 UTC als Gastkommentator zu Jeff Gross stoßen

: GGMillion$ Live-Übertragung Alex Theologis wird um 18:15 UTC als Gastkommentator zu Jeff Gross stoßen Mittwoch, 12. November, um 17:00 UTC 12:00 EST : Online Poker Millionaires, Folge 1, exklusiv auf dem YouTube-Kanal von GGPoker

: Online Poker Millionaires, Folge 1, exklusiv auf dem YouTube-Kanal von GGPoker Donnerstag, 13. November: Reddit AMA (Ask Me Anything) mit Alex Theologis auf r/poker, in dem die Entstehung der Folge und seine Online-Poker-Karriere besprochen werden

"Durch Online-Poker konnte ich mir ein Leben aufbauen, das ich zu Beginn meiner Karriere nie für möglich gehalten hätte", erklärte Alex Theologis, professioneller Online-Pokerspieler. "Es ist manchmal anspruchsvoll, aber ich würde diesen Beruf gegen keinen anderen eintauschen. Ich wünsche mir, dass die Zuschauer von "Online Poker Millionaires" einen authentischen und ehrlichen Einblick erhalten, was es bedeutet, ein professioneller Spieler zu sein."

Mike Bailey, Director von Online Poker Millionaires, fügte hinzu: "Als GGPoker mich bat, Online Poker Millionaires zu entwickeln, fühlte ich mich ermächtigt; ich wollte den Zuschauern die realen Menschen zeigen, die hinter den Monitoren ein echtes Leben führen. Diese hochkarätigen Profis mögen zwar nicht im Rampenlicht stehen, aber ich hielt es für wichtig, das Talent und das Engagement hervorzuheben, das täglich hinter verschlossenen Türen stattfindet."

Um keinen Moment der kommenden Online Poker Millionaires zu verpassen, abonnieren Sie bitte den offiziellen YouTube-Kanal von GGPoker unter GGPoker.TV.

Über GGPoker

GGPoker ist der weltweit größte Pokerraum mit einer globalen Spielerbasis. Es bietet eine Reihe innovativer Spiele und Funktionen, wie beispielsweise das patentierte Rush Cash Poker, All-In oder Fold, Flip Go, Spin Gold, Mystery Battle Royale, GGCare GGCheers, eine integrierte Staking-Plattform, SnapCam-Videonachrichten, PokerCraft und Smart HUD, die alle darauf ausgelegt sind, das Spielerlebnis zu verbessern und Poker unterhaltsamer als je zuvor zu gestalten.

Im Jahr 2020 war GGPoker Gastgeber des WSOP Online Main Events, das einen neuen Weltrekord aufstellte, und im Jahr 2022 wurde es zum weltweit größten Online-Pokerraum. Als exklusiver Partner der World Series of Poker qualifizieren sich jährlich Tausende von GGPoker-Spielern für das WSOP $10K Main Event in Las Vegas und das WSOP Paradise $25K Main Event auf den Bahamas die größten Live-Turniere der Pokerwelt. GGPoker wurde sowohl 2024 als auch 2025 bei den EGR Operator Awards als Pokerbetreiber des Jahres ausgezeichnet.

Weitere Informationen zu GGPoker finden Sie unter GGPoker.com sowie auf Facebook, X und Reddit.

Über den Direktor

Online Poker Millionaires wird von Mike Bailey, dem kreativen Kopf hinter POKERfilms, geleitet und herausgegeben. Bailey ist ein engagierter Poker-Filmemacher, der dafür bekannt ist, dem Spiel filmische Erzählkunst und emotionale Tiefe zu verleihen. Er hat viele Jahre damit verbracht, das Leben, die Erfolge und die Intensität professioneller Spieler zu dokumentieren. Sein unverwechselbarer Ansatz fängt sowohl die Anstrengungen als auch den Ruhm des modernen Pokerspiels ein und verleiht Online Poker Millionaires einen unverfälschten und dennoch ambitionierten Ton, der die reale Welt des High-Stakes-Pokers widerspiegelt.

