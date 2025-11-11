EQS-News: AKKO / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

Akko stellt drei innovative Tastaturen mit Black-Friday-Rabatten vor



SHENZHEN, China, 11. November 2025 /PRNewswire/ -- Während die Welt der Tastaturen noch immer in der Tradition mechanischer Schalter verhaftet ist, nutzt Akko Technologie und Design, um die Grenzen der Eingabeerfahrung neu zu definieren. An diesem Black Friday stellt Akko drei bahnbrechende Tastaturen vor - die MOD68 HE Magnetic Keyboard, die M1 V5 TMR ISO Magnetic Keyboard und die AIR01 Low-Profile Keyboard. Alle drei stehen für Geschwindigkeit, Technologie und Eleganz und läutet gemeinsam eine neue Ära der Eingabetechnologie ein. Zur gleichen Zeit startet Akko seinen Black Friday Sale mit 20% Rabatt auf die gesamte Palette der Website auf akkogear.eu und akkogear.de . MOD68 HE - "Präzisionsingenieurwesen für den Sieg" Geschwindigkeit ist mehr als nur Reaktionsfähigkeit - sie ist eine Geisteshaltung. Die MOD68 HE verfügt über ein CNC-gefrästes Aluminiumgehäuse mit einem einstellbaren Betätigungsbereich von 0,1 bis 4,0 mm, wodurch Reaktionszeiten im Millisekundenbereich über Sieg oder Niederlage entscheiden können. Mit einer Abtastrate von 8000 Hz und einer mit Dichtungen versehenen Konstruktion bietet sie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Reaktionsfähigkeit und Stabilität. Für europäische Nutzer bietet Akko die Layouts ISO-FR, ISO-DE und ISO-UK an, sodass Spieler Präzision ohne Kompromisse bei der Sprache verfolgen können. Präzise, anpassbar, spürbar - die MOD68 HE ist nicht nur eine Tastatur, sondern ein technisches Meisterwerk fürs Gaming. M1 V5 TMR ISO - "Eine neue magnetische Revolution" Während magnetische Hall-Effekt-Schalter (HE) seit langem ein Synonym für Geschwindigkeit sind, führt Akko mit der TMR-Technologie die nächste Stufe der magnetischen Eingabe ein. TMR bietet eine höhere Signalgenauigkeit und Empfindlichkeit und eröffnet damit neue Möglichkeiten für die Aktivierung. Die M1 V5 TMR ISO behält das geschmeidige Gefühl und die einstellbare Betätigung von Magnetschaltern bei und unterstützt gleichzeitig mechanische Schalter - so haben Enthusiasten und Profis die Freiheit, ihre Konfiguration fein abzustimmen. Von Gaming bis hin zu kreativen Eingaben bietet sie Leistung und Persönlichkeit. TMR repräsentiert Akkos Vision für die Zukunft der Magnetschaltertechnologie. AIR01 Low-Profile-Tastatur - "Minimalismus trifft Effizienz" Inspiriert von der Ästhetik des Mac wiegt die AIR01 600 g und verfügt über ein 68-Tasten-Layout, das Portabilität und Effizienz vereint. Der kurze Tastenhub sorgt für schnelles, flüssiges Tippen, während leise Schalter eine konzentrierte, ablenkungsfreie Umgebung schaffen. Dank der Tri-Mode-Konnektivität - Bluetooth, 2,4G und kabelgebunden - können Benutzer nahtlos zwischen MacBook, iMac und iPad wechseln. Die AIR01 ist ein leiser Begleiter für Kreative und Profis - unauffällig und dennoch präzise. Drei Tastaturen, drei Erfahrungen, eine Überzeugung:

Ein echtes Eingabeerlebnis sollte nicht durch Tradition definiert sein - es sollte sich an jeden Benutzer und jedes Szenario anpassen. Lassen Sie sich an diesem Black Friday von Akko in eine neue Ära der Eingabe führen - und definieren Sie Ihren eigenen Erfolg. Verfügbar unter: akkogear.eu | akkogear.de Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2818304/AKKO_Black_Friday.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/akko-stellt-drei-innovative-tastaturen-mit-black-friday-rabatten-vor-302610908.html



