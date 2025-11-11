WEB SUMMIT 2025 Decagon, der Marktführer auf dem Gebiet der dialogorientierten KI-Agenten für Concierge-Kundenerlebnisse, gab heute ein kommerzielles Pilotprojekt mit dem globalen Telekommunikationsanbieter Deutsche Telekom sowie eine strategische Investition von T.Capital, dem Corporate-Venture-Arm der Deutschen Telekom, bekannt.

Die Deutsche Telekom ist, gemessen am Umsatz, der größte Telekommunikationsanbieter der Welt und bedient mehrere hundert Millionen Mobilfunkkunden rund um den Globus. T.Capital unterstützt Unternehmen, die Synergien mit der Muttergesellschaft Deutsche Telekom aufweisen, mit strategischem Früh- und Spätphasen-Kapital.

"Die leistungsstarke KI von Decagon unterstützt Unternehmen dabei, ein erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten", so Jonathan Abrahamson, Chief Product Digital Officer bei der Deutschen Telekom. "Der innovative Ansatz des Unternehmens passt perfekt zu unserer eigenen Vision, das Kundenerlebnis durch Technologie zu verbessern und wir freuen uns auf unser kommerzielles Pilotprojekt sowie darauf, Teil der Gruppe hochkarätiger Investoren zu werden, die die beeindruckende Produktgeschwindigkeit und das Wachstum des Unternehmens vorantreiben."

"Die Deutsche Telekom hilft jeden Tag Millionen von Menschen dabei, auf bedeutsame Weise miteinander in Kontakt zu treten. Wir sind stolz darauf, einen Teil dazu beitragen zu können, genau das zu tun, und freuen uns über die ganzheitliche Partnerschaft mit T.Capital im Zuge der weiteren Skalierung unserer Unternehmensaktivitäten", sagte Jesse Zhang, Mitbegründer und CEO von Decagon.

Die Ankündigung wurde zu Beginn des Web Summit 2025 in Lissabon gemacht, wo Jesse Zhang, Mitbegründer und CEO von Decagon, in einer Festrede darüber sprechen wird, wie Decagon in kürzester Zeit vielen der weltweit renommiertesten Unternehmen dabei hilft, KI-Agenten zu entwickeln, zu optimieren und zu skalieren, die nahtlos über Chat, E-Mail und Sprache hinweg funktionieren und den Kunden den Always-on-Concierge-Service bieten, den sie verdienen. Teilnehmer der Veranstaltung können ihn sowohl auf der AI Summit Stage als auch auf der Centre Stage erleben:

Dienstag, 12. November, um 3:55 pm GMT AI Summit Stage

Abschluss-Keynote: Decagon erobert den Unternehmensmarkt und zwar so Mittwoch, 13. November, um 12:40 pm GMT Centre Stage

Podiumsdiskussion: Von Demos bis zur Implementierung: Die KI-Reise von Unternehmen

Über Decagon

Decagon befähigt die führenden Unternehmen der Welt, KI-Agenten zu entwickeln, zu optimieren und zu skalieren, die Kunden das Always-on-Concierge-Erlebnis bieten, das sie verdienen. Decagon, das im Jahr 2023 gegründet wurde und im Sommer 2024 an den Start ging, hat seinen Sitz in San Francisco und verfügt über Niederlassungen in New York City und London. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.decagon.ai.

Über die Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom gehört mit mehr als 261 Millionen Mobilfunkkunden, 25 Millionen Festnetzanschlüssen und 22 Millionen Breitbandkunden zu den führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen der Welt. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Unternehmensinformationsseite der Deutschen Telekom.

Über T.Capital

T.Capital verwaltet für die Deutsche Telekom ein Vermögen in Höhe von über 2,3 Milliarden Euro, verteilt auf die Bereiche Venture Capital und Growth/Buyout. Das VC-Team nimmt Erstinvestitionen in Höhe von 1 bis 15 Millionen Euro in Series-A- bis C-Finanzierungsrunden in den USA, Europa und Israel vor. Das Unternehmen ist zwar branchen- und geschäftsmodellunabhängig, konzentriert sich jedoch auf Themen wie KI und Cloud-Infrastruktur, Sicherheit, Verbraucher und Konnektivität. Im Rahmen der Unterstützung ambitionierter Gründer bietet T.Capital Zugang zur Infrastruktur der Deutschen Telekom, gemeinsamen Möglichkeiten für die Markteinführung, kommerziellen Ressourcen und einem globalen Netzwerk. Neben Decagon investierte T.Capital in jüngster Zeit unter anderem in n8n (Workflow-Automatisierung), 11Labs (Stimmensynthese und Sprach-KI), Perplexity (KI-native Suche) und Airalo (globaler eSIM-Marktplatz).

