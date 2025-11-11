EQS-News: Education Cannot Wait
Die neue Finanzhilfe, die von UNICEF in Zusammenarbeit mit einem breiten Konsortium lokaler Partner bereitgestellt wird, wird 180.000 Kindern wieder zu einer Schulbildung verhelfen
NEW YORK, 11. November 2025 /PRNewswire/ -- Education Cannot Wait (ECW) und seine strategischen Geberpartner haben heute eine Finanzhilfe in Höhe von 3,5 Millionen US-Dollar angekündigt, um die sich verschärfende Rohingya-Flüchtlingskrise in Bangladesch durch die transformative Kraft der Bildung zu meistern.
Die schnell greifende First Emergency Response wird 180.000 Kindern in Cox's Bazar, Bangladesch, wo sich das größte Flüchtlingslager der Welt befindet, wieder Zugang zu lebensrettender Bildung verschaffen.
Die neue Förderung wird von UNICEF in Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen wie dem Community Development Centre (CODEC), der Jagorani Chakra Foundation (JCF), BRAC, Mukti Cox's Bazar, Friendship und der COAST Foundation bereitgestellt und soll den Zugang zu inklusiven Lernangeboten in sicheren und geschützten Lernumgebungen verbessern.
Jedes Kind hat das Recht auf Bildung, unabhängig von der aktuellen Krise", erklärte Rana Flowers, UNICEF-Vertreterin in Bangladesch. "Diese Unterstützung durch Education Cannot Wait ist eine wichtige Hilfe. Sie umfasst mehr als nur Bücher und Unterricht - sie ist für die Kinder eine Brücke zu Würde, Stabilität und der Zukunft, die sie verdienen. Diese Unterstützung wird uns dabei helfen, den Rohingya-Kindern die Fähigkeiten, das Selbstvertrauen und die Hoffnung zu vermitteln, die sie benötigen, um ihre Gemeinschaften wieder aufzubauen, sobald es sicher ist, in ihre Heimat zurückzukehren. Die Zukunft des Rohingya-Volkes - seine Kultur, seine Identität, seine Stimme - hängt davon ab, was die Kinder heute lernen."
Die rückläufige humanitäre Hilfe - einschließlich der Mittel für Bildung - gefährdet die hart erkämpften Erfolge in Bangladesch. Mit Stand Juni 2025 blieben mehr als 3.600 Bildungseinrichtungen für Kinder im Vorschulalter bis zur 4. Klasse geschlossen. Jüngste Analysen zeigen, dass bislang nur die Hälfte des gemeinsamen Reaktionsplans umgesetzt wurde.
