DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ENERGIEVERSORGER - Die regionalen Energieversorger müssen für die Umsetzung der Energie- und Wärmewende bis 2045 insgesamt 535 Milliarden Euro investieren. Das geht aus einer Studie von PwC im Auftrag der KfW hervor, die den Fokus auf die Bereiche der Strom- und Gasverteilnetze sowie die netzgebundene Wärmeversorgung gelegt hat. Die Studie verdeutlicht, dass der Investitionsbedarf nicht konstant anfällt, sondern vielmehr ein Hochlauf seit diesem Jahr stattfindet, der die Planungszeiträume und den Aufbau von Lieferketten berücksichtigt. In den Jahren 2033 und 2034 wird ein Höhepunkt mit einem jährlichen Bedarf von rund 43 Milliarden Euro erreicht, bevor er in den Folgejahren wieder sukzessiv abnimmt. Die Studie zeigt: Die Investitionen in dieser Höhe übersteigen die klassischen Finanzierungskapazitäten der regionalen Energieversorger. (Börsen-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2025 00:11 ET (05:11 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.