Nach 41 Tagen des längsten Regierungsstillstands in der US-Geschichte hat der Senat in der Nacht zum Montag ein Gesetz verabschiedet, das die Bundesregierung bis Ende Januar finanziert. Wie DER AKTIONÄR berichtete, wurde der Entwurf mit 60 Stimmen durchgewunken. Doch wie geht es jetzt im US-Shutdown weiter?Der Shutdown, der am 1. Oktober begann, resultierte aus Streitigkeiten um den Haushalt, insbesondere um die Verlängerung von Subventionen für den Affordable Care Act (ACA).Nach wochenlangem Streit ...

