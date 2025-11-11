Salzburg/Wien (ots) -Stimme entscheidet über Vertrauen, Wirkung und Erfolg - und wird dennoch im Business kaum genutzt. Seit 25 Jahren zeigt Arno Fischbacher, warum das eine verpasste Chance ist.Ob in Führungsmeetings, Kundenverhandlungen oder Online-Präsentationen - der Klang einer Stimme bestimmt, ob Menschen Vertrauen fassen, Ideen folgen oder Entscheidungen treffen. Und doch bleibt die Stimme im Business-Kontext eine der am meisten unterschätzten Ressourcen.Seit 25 Jahren arbeitet Arno Fischbacher, Gründer des Europäischen Netzwerks der Stimmexperten (stimme.at), daran, das zu ändern. Der Salzburger Business-Stimmcoach begleitet Führungskräfte, Medienprofis und Unternehmer:innen dabei, ihre Stimme bewusst als Instrument für Präsenz, Vertrauen und Wirkung zu nutzen.Mit mehr als 1.000 Trainings und Einzelcoachings zählt Fischbacher zu den erfahrensten Experten im deutschsprachigen Raum. Er weiß: Stimme ist keine Technik - sie ist Haltung. Sie prägt, wie Menschen führen, überzeugen und gehört werden.Ein wesentlicher Teil dieses Wirkens ist seit fünf Jahren der Podcast "Stimme wirkt!", der mittlerweile 500 Folgen umfasst. Gemeinsam mit Andreas Giermaier, Experte für Lernen, Biohacking und Mindhacking sowie langjähriger Wegbegleiter der Lernpionierin Vera F. Birkenbihl, vermittelt Fischbacher dort praxisnahe Impulse für souveräne Kommunikation im Berufsalltag.Die Themen reichen von Lampenfieber über wirkungsvolles Auftreten in Präsentationen bis hin zum Erzielen von mehr Resonanz in digitalen Meetings. Zweimal wöchentlich - Dienstag und Freitag - liefern die beiden konkrete Tipps für mehr Präsenz, Sicherheit und Wirkung im Auftritt. Die stetig wachsende Hörerschaft zeigt, wie relevant das Thema geworden ist.Immer mehr Menschen erkennen, dass Stimme nicht nur Symptom, sondern Strategie ist - für Vertrauen, Autorität und nachhaltige Kommunikation im Business.Podcast hören: www.stimmewirkt.infoMehr erfahren: www.arno-fischbacher.comÜber Arno Fischbacher:Business-Stimmcoach, Speaker, Bestsellerautor (Voice Sells) und Gründer des Europäischen Netzwerks der Stimmexperten (stimme.at). Seit 25 Jahren begleitet er Führungskräfte, Medienprofis und Unternehmer:innen auf dem Weg zu souveräner, überzeugender Kommunikation.Über Andreas Giermaier:Experte für Lernen, Biohacking und Mindhacking. Langjähriger Wegbegleiter von Vera F. Birkenbihl und Betreiber eines erfolgreichen YouTube-Kanals mit Millionen von Aufrufen. Mit Arno Fischbacher Gastgeber des Podcasts "Stimme wirkt!"Podcast "Stimme wirkt! - Der Stimmtraining-Podcast Podcast hören (https://stimmewirkt.info)Pressekontakt:Fischbacher KGArno FischbacherTelefon: +4369911000002E-Mail: arno@arno-fischbacher.comWebsite: https://arno-fischbacher.comOriginal-Content von: Arno Fischbacher, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181382/6155570