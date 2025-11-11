The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.11.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.11.2025
ISIN Name
DE000HEL0GX1 LB.HESS.THR.CARRARA05F/25
DE000DFK0AZ3 DZ BANK IS.A1391
XS2555192710 SWEDBANK 22/25 MTN
CH0446595610 M.B.INT.FIN. 18/25MTN
DE000DK0JST5 DEKA MTN SERIE 7627
DE000DW6C0X6 DZ BANK IS.A1953
DE000DJ9AC98 DZ BANK IS.A2396
XS2717986876 DENMARK 23/25 MTN REGS
DE000DJ9ABF3 DZ BANK IS.A2335
IT0005621401 ITALIEN 24/25 ZO
CA46187N1078 THE INX DIGITAL CO.INC.
DE000HV2ARW9 UC-HVB 25 EU3M
