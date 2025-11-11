EQS-News: 1&1 AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Prognose

1&1 mit planmäßiger Entwicklung in den ersten neun Monaten 2025, Jahresprognose bestätigt 16,34 Mio. Kundenverträge

Service-Umsatz stabil bei 2.479,3 Mio. EUR

- 3,0 % EBITDA im operativen Segment Access auf 611,0 Mio. EUR

- 11,5 % EBITDA gesamt auf 409,8 Mio. EUR, bedingt durch planmäßig höhere Anlaufkosten des 1&1 Mobilfunknetzes

Umsatz- und Ergebnisprognose 2025 bestätigt Montabaur, 11 November 2025 - Die 1&1 AG (ISIN DE 0005545503) verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 einen Rückgang um 50.000 Verträge auf 16,34 Mio. Kundenverträge (31. Dezember 2024: 16,39 Mio. Verträge). Während Breitband-Anschlüsse wie erwartet um 90.000 Verträge auf 3,86 Mio. Verträge (31. Dezember 2024: 3,95 Mio. Verträge) zurückgingen, legte der Kundenbestand beim Mobilfunk um 40.000 neue Verträge auf 12,48 Mio. Verträge (31. Dezember 2024: 12,44 Mio. Verträge) zu. Der Anstieg erfolgte vollständig im dritten Quartal. Insgesamt wurde in den ersten neun Monaten ein Umsatz von 3.016,2 Mio. EUR erzielt, was dem Niveau des Vorjahres entspricht (9M 2024: 3.017,2 Mio. EUR). Während der margenstarke Service-Umsatz in den ersten neun Monaten 2025 mit 2.479,3 Mio. EUR (9M 2024: 2.478,7 Mio. EUR) planmäßig leicht über dem Vorjahresniveau lag, blieb der margenschwache Hardware-Umsatz mit 536,9 Mio. EUR (9M 2024: 538,5 Mio. EUR) leicht darunter. Das EBITDA im operativen Segment Access ging in den ersten neun Monaten 2025 um 3,0 % auf 611,0 Mio. EUR (9M 2024: 630,1 Mio. EUR) zurück. Zugleich erhöhten sich die Anlaufkosten des 1&1 Mobilfunknetzes planmäßig auf -201,2 Mio. EUR (9M 2024: -167,1 Mio. EUR). Insgesamt nahm das EBITDA somit um -11,5 % auf 409,8 Mio. EUR ab (9M 2024: 463,0 Mio. EUR). Aufgrund des geringeren EBITDA sowie gestiegener Abschreibungen, insbesondere wegen der wachsenden Anzahl an Antennenstandorten, reduzierte sich das EBIT auf 175,4 Mio. EUR (9M 2024: 287,5 Mio. EUR). Damit einhergehend belief sich das Ergebnis je Aktie (EPS) in den ersten neun Monaten 2025 auf 0,63 EUR (9M 2024: 1,11 EUR). Ohne die Auswirkungen aus PPA-Abschreibungen betrug das Ergebnis je Aktie 0,86 EUR (9M 2024: 1,28 EUR). Das Investitionsvolumen (Cash-Capex) betrug 228,7 Mio. EUR (9M 2024: 70,8 Mio. EUR). Ausblick 2025 bestätigt Die Gesellschaft bestätigt ihre Umsatz- und Ergebnisprognose und erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen insgesamt stabilen Vertragsbestand sowie einen Service-Umsatz auf Vorjahresniveau (2024: 3.303,1 Mio. EUR). Das EBITDA soll auf ca. 545 Mio. EUR (2024: 590,8 Mio. EUR) zurückgehen. Dieser Rückgang resultiert aus einem geringeren EBITDA im operativen Segment Access, welches ca. 810 Mio. EUR (2024: 856,1 Mio. EUR) betragen soll. Das EBITDA im Segment 1&1 Mobilfunknetz wird mit ca. -265 Mio. EUR unverändert auf dem Niveau des Vorjahres erwartet (2024: -265,3 Mio. EUR). Darin enthalten sind ca. -100 Mio. EUR Aufwendungen für die Kundenmigration sowie für Netzvorleistungen, die nach der zwischenzeitlich erfolgten Migration aller Kunden ab 2026 entfallen. Das Investitionsvolumen (Cash-Capex) soll nunmehr ca. 400 Mio. EUR betragen (alte Prognose ca. 450 Mio. EUR; 2024: 290,6 Mio. EUR). Kennzahlen nach IFRS - Vergleich 9M 2024 vs. 9M 2025 in €m 9M 2024 9M 2025 Veränderung Umsatz

davon Service-Umsatz 3.017,2

2.478,7 3.016,2

2.479,3 0,0 %

0,0 % EBITDA

davon Segment Access

davon Segment 1&1 Mobilfunknetz 463,0

630,1

-167,1 409,8

611,0

-201,2 -11,5 %

-3,0 %

EBIT 287,5 175,4 -39,0 % Gewinn je Aktie in € 1,11 0,63 -43,2 % Kundenverträge in Mio. 16,35 16,34 -0,1 %

Diese Quartalsmitteilung ist ab dem 11. November 2025 auf der Homepage der Gesellschaft abrufbar. https://www.1und1.ag/investor-relationsmeldungen-berichte-praesentationen Montabaur, 11. November 2025 1&1 AG Der Vorstand Über die 1&1 AG Die 1&1 AG mit Sitz in Montabaur ist ein börsennotierter Telekommunikationsanbieter und Teil der United Internet Gruppe. Mit Fokus auf den deutschen Markt stärkt 1&1 gezielt die digitale Souveränität des Landes. 1&1 betreibt als erster Netzbetreiber Europas ein vollständig virtualisiertes 5G-Mobilfunknetz auf Basis der neuartigen Open-RAN-Technologie - unabhängig, technologieoffen und bereit für Echtzeitanwendungen der Zukunft. Als viertes Netz steht das 1&1 O-RAN für mehr Wettbewerb und Innovation in der deutschen Mobilfunklandschaft. Neben einem umfassenden Mobilfunkportfolio bietet 1&1 Breitbandanschlüsse, die auf dem deutschlandweiten Glasfaser-Transportnetz von 1&1 Versatel sowie auf Netzen regionaler City Carrier und Deutscher Telekom basieren. Die Marke 1&1 adressiert Value- und Premiumsegmente, während die Discount-Marken des Konzerns preisbewusste Zielgruppen ansprechen.



