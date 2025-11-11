Der amerikanische Wasserstoff-Spezialist Plug Power hat mit den Zahlen zum dritten Quartal etwas besser abgeschnitten als vom Markt erwartet. Größere Sprünge bei der Aktie nach den Ergebnissen blieben allerdings aus: Am Ende geht das Papier nachbörslich mit einem Minus von gut zwei Prozent aus dem Handel.Im dritten Quartal 2025 steigerte die Gesellschaft den Umsatz leicht von knapp 174 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum auf 177 Millionen Dollar. Analysten hatten lediglich 176 Millionen Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
