© Foto: adobe.stock.com

So schnell kann es gehen. Der Goldpreis schoss zu Wochenbeginn in Richtung 4.100 US-Dollar und scheint seine Korrektur mit einem gewaltigen Paukenschlag beenden zu wollen. Ganz so überraschend kam das allerdings nicht.Paukenschlag bei Gold Noch vor kurzem drohte der Glanz des Edelmetalls zu verblassen. Ein Wiedererstarken des US-Dollars wurde eingepreist und setzte Gold so unter Druck. In zurückliegenden Gold-Kommentierungen an dieser Stelle wurde jedoch immer wieder darauf verwiesen, dass der US-Dollar-Index trotz leichter Erholung noch immer in seiner seit Wochen dominierenden Handelsspanne notiert und es ihm nicht gelingen will, die obere Begrenzung der Range, in diesem Fall den Bereich …