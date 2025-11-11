GigaDevice, ein führendes Halbleiterunternehmen, das sich auf Flash-Speicher, 32-Bit-Mikrocontroller (MCUs), Sensoren und analoge Produkte spezialisiert hat, hat einen Vertriebsvertrag mit dem in Mailand ansässigen Unternehmen Melchioni Electronics abgeschlossen.

Durch diese Partnerschaft erweitert GigaDevice seine Reichweite auf mehrere wichtige europäische Märkte. Melchioni Electronics liefert nicht nur die führenden Flash- und MCU-Produktreihen von GigaDevice, sondern bietet auch dedizierten Support für die Anwendungsentwicklung vor Ort. Die Vereinbarung umfasst den Vertrieb in Frankreich, Italien, Spanien und Portugal mit Präsenz vor Ort in jedem dieser Länder.

GigaDevice liefert erstklassige SPI-NOR-Flash-, SLC-NAND-Flash-, 32-Bit-Mikrocontroller-, Analog- und Sensorprodukte. Diese Technologien spielen eine zentrale Rolle in Anwendungen wie der industriellen Automatisierung, der Automobilindustrie, der Unterhaltungselektronik, dem IoT, der Netzwerkkommunikation, Mobilgeräten und PCs.

"Der Aufbau dieser Partnerschaft und der beschleunigte Eintritt in die europäischen Märkte sind ein wichtiger Schritt in unserer Strategie", sagte Dr. Reiner Jumpertz, Vizepräsident und Geschäftsführer von GigaDevice in der Region EMEA. "Melchioni genießt einen ausgezeichneten Ruf und ist bekannt für seine fundierte technische Expertise. Die regionalen FAE- und Marketingteams unterstützen unsere erfolgreichen Wachstumspläne in Europa perfekt."

"Diese strategische Vereinbarung mit GigaDevice bietet unseren Kunden einen erheblichen Mehrwert", erklärte Elisabetta Dell'Olio, Leiterin der Technologie- und Lieferantenplattform bei Melchioni Electronics. "Unsere Kernaufgabe besteht darin, Unternehmen mit den effektivsten und modernsten Technologien zu versorgen. Durch die Aufnahme der erstklassigen Flash-Speicherlösungen und GD32-Mikrocontroller (MCUs) von GigaDevice in unser Angebot können wir unser Angebot in den Bereichen Automobil, industrielle Automatisierung und Unterhaltungselektronik erheblich verbessern."

Über Melchioni Electronics

Melchioni Electronics ist ein renommiertes Unternehmen, das sich auf den Vertrieb und die Integration hochwertiger elektronischer Lösungen spezialisiert hat. Melchioni Electronics genießt in der Branche einen ausgezeichneten Ruf und bedient eine Vielzahl unterschiedlicher Industriezweige. Das Unternehmen ist bekannt für seine Kompetenz bei der Bereitstellung elektronischer Komponenten und seine Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen für die individuellen Anforderungen seiner Kunden zu entwickeln. Melchioni Electronics hat sich Innovation und Exzellenz auf die Fahnen geschrieben und erweitert kontinuierlich die Grenzen der Technologie, um seinen Kunden modernste elektronische Lösungen zu liefern. Mit seinem Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit ist Melchioni Electronics ein zuverlässiger Partner für Unternehmen, die nach fortschrittlichen elektronischen Lösungen und Integrationsdienstleistungen suchen.

Über GigaDevice

GigaDevice Semiconductor Inc. ist ein weltweit führender Fabless-Anbieter. Das Unternehmen wurde im April 2005 gegründet und hat seitdem seine internationale Präsenz kontinuierlich ausgebaut. Im Jahr 2025 wurde der globale Hauptsitz in Singapur gegründet. Heute unterhält GigaDevice Niederlassungen in zahlreichen Ländern und Regionen und bietet seinen Kunden lokalisierten Support vor Ort. GigaDevice hat sich zum Ziel gesetzt, ein umfassendes Ökosystem mit wichtigen Produktlinien Flash-Speicher, MCU, Sensoren und Analogtechnik als treibende Kraft aufzubauen und bietet eine breite Palette an Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Industrie, Automobil, Computer, Unterhaltungselektronik, IoT, Mobilfunk, Netzwerke und Kommunikation. GigaDevice hat die Zertifizierung nach ISO 26262:2018 für funktionale Sicherheit in der Automobilindustrie (ASIL D), die Produktzertifizierung nach IEC 61508 für funktionale Sicherheit sowie die Zertifizierungen nach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und Duns erhalten. In unserem ständigen Bestreben, unser Technologieangebot für Kunden zu erweitern, hat GigaDevice auch strategische Allianzen mit führenden Foundries, Montage- und Testwerken geschlossen, um das Lieferkettenmanagement zu optimieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.gigadevice.com

*GigaDevice, GD32 und ihre Logos sind Marken oder eingetragene Marken von GigaDevice Semiconductor Inc. Andere Namen und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

