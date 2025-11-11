Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 11
|10/11/2025
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base
(ShareClass)
|NAV per Share
Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|10/11/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|269829.05
|6.1319
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|10/11/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|82999650.00
|513080695.67
|6.1817
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|10/11/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|19335781.34
|5.687
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|10/11/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|269522.55
|6.1418
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|10/11/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|19414377.00
|118088169.79
|6.0825
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|10/11/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|272785.00
|1468678.31
|5.384
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|10/11/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|36210000.00
|251735621.07
|6.9521
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|10/11/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5120000.00
|30517608.97
|5.9605
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|10/11/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52400000.00
|268241958.12
|5.1191
