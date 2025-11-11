VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 11
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-11-10
|NL0009272749
|3938777.000
|380180099.36
|96.5224
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-11-10
|NL0009272772
|513000.000
|37745073.98
|73.5771
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-11-10
|NL0009272780
|360000.000
|30745603.62
|85.4045
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-11-10
|NL0009690239
|8310404.000
|318576362.46
|38.3346
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-11-10
|NL0009690247
|2598390.000
|44902932.59
|17.2811
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-11-10
|NL0009690254
|2426537.000
|30319586.50
|12.4950
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-11-10
|NL0010273801
|2681000.000
|51393687.95
|19.1696
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-10
|NL0010731816
|858000.000
|73331162.04
|85.4676
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-11-10
|NL0011683594
|82100000.000
|3757623718.08
|45.7689
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-10
|NL0010408704
|30303010.000
|1102863391.42
|36.3945
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-11-10
|NL0009272764
|318000.000
|20105707.89
|63.2255
