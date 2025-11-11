Plug Power hat Zahlen gemeldet. Bieten diese jetzt die Chance auf ein Comeback bei der Wasserstoff-Hoffnung oder sind das nur die nächsten Warnsignale für Investoren? Das steckt konkret dahinter. Am Montag nach Börsenschluss hat das Wasserstoff-Unternehmen Plug Power seine Quartalszahlen vorgelegt, die unter dem Strich besser ausfielen als erwartet. Plug Power meldet Zahlen So meldete der Konzern für das dritte Quartal 2025 einen bereinigten Verlust ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE