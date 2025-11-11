Die Nel ASA Aktie zeigt Stabilisierungstendenzen. Ein Ausbruch über 3,00 NOK könnte ein neues Kaufsignal liefern.Den vollständigen Artikel lesen ...
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|0,233
|0,235
|09:20
|0,233
|0,236
|09:20
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:18
|Nel ASA: Hoffnung für Wasserstoff-Investoren
|Die Nel ASA Aktie zeigt Stabilisierungstendenzen. Ein Ausbruch über 3,00 NOK könnte ein neues Kaufsignal liefern Den vollständigen Artikel lesen ...
|Mo
|Nel ASA: Technologiepartner für GreenH-Projekte
|Nel ASA wird Technologiepartner für zwei GreenH-Projekte in Kristiansund und Slagentangen. Grundlage ist nach Angaben des norwegischen Wasserstoff-Unternehmens vom Montag eine Vereinbarung über die...
|Mo
|Mo
|Mo
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|NEL ASA
|0,235
|-0,68 %