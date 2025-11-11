© Foto: J. Scott Applewhite - AP

Erleichterung an der Wall Street: Nachdem eine Mehrheit im Senat für einen Übergangshaushalt gestimmt hat, steigen Dow, S&P 500 und Nasdaq kräftig - allen voran Tech-Giganten wie Nvidia, Broadcom und Microsoft.Die Wall Street hat am Montag kräftig zugelegt - angetrieben von der Aussicht auf ein baldiges Ende des bislang längsten Regierungsstillstands in der Geschichte der USA. Eine Mehrheit im US-Senat hat einem Übergangshaushalt zugestimmt. Nun fehlen nur noch die Zustimmung des Repräsentantenhauses und die Unterschrift von US-Präsident Donald Trump, was lediglich als Formsache gilt. Der Dow Jones schloss 0,8 Prozent höher bei 47.368 Punkten, der S&P 500 stieg um 1,5 Prozent auf 6.832 …