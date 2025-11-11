Warren Buffett regelt sein Erbe: Der 95-Jährige will sein 149 Milliarden Dollar schweres Berkshire-Vermögen noch schneller an die Stiftungen seiner Kinder übertragen als bisher geplant - und bereitet den Führungswechsel zu Greg Abel vor. Warren Buffett, das "Oracle aus Omaha", hat den nächsten Schritt in seiner Nachfolgeplanung eingeleitet. In seinem diesjährigen Brief zu Thanksgiving kündigte der 95-Jährige an, die Übertragung seines gesamten Vermögens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
